Hospital Unimed Noroeste/RS obtém alta adesão em programa de de serviços de saúde pela ANS

Em tempos velozes, em que as pessoas estão muito conectadas digitalmente, o cuidado humanizado faz toda a diferença em serviços de saúde, com atendimento de excelência, voltado à segurança do paciente. E esta é uma das marcas do Hospital Unimed Noroeste/RS. É o que aponta a mais recente avaliação do Programa de Qualificação de Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A Unimed Noroeste/RS novamente apresenta os mais altos padrões de qualidade em seu serviço próprio, localizado em Ijuí. O Hospital Unimed Noroeste/RS obteve Alta Adesão aos critérios analisados pelos avaliadores, mostrando que a instituição é segura aos pacientes. Com esta classificação, obteve certificação de atendimento aos critérios de Boas Práticas de Segurança do Paciente, de acordo com metas estabelecidas pela ANS.

Para chegar ao resultado da avaliação, foram considerados processos e rotinas do Hospital, segmentadas em quatro dimensões estabelecidas pela agência reguladora – Centralidade no Paciente, Efetividade, Estrutura e Segurança. No mês de junho a instituição recebeu a visita in loco da equipe de Certificação de Serviços de Saúde (CSS) da Unimed Central de Serviços-RS, que recomendou a Certificação final à instituição.

“Os nossos compromissos, entre eles apresentar uma experiência positiva aos pacientes, seguem aparecendo nas avaliações externas. As nossas rotinas bem estruturadas e voltadas à segurança do paciente, bem como médicos e colaboradores qualificados e preparados para as diferentes situações, são marcas da nossa instituição”, aponta o diretor de Serviços Próprios da Unimed Noroeste/RS, médico Áureo Zimmermann.

Esta avaliação integra o Programa de Qualificação de Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss), sendo realizada a cada dois anos. Visa estimular a qualificação dos prestadores e aumentar a disponibilidade das informações sobre a qualidade de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde. O objetivo é ampliar o poder de avaliação e de escolha por parte dos beneficiários de planos de saúde e pela sociedade em geral.

Folha Popular – Com informações da Assessoria Corporativa e de Comunicação da Unimed Noroeste/RS