Hospital Unimed Noroeste/RS tem Grupo Especializado no tratamento e prevenção de feridas

O Hospital Unimed Noroeste/RS conta com equipe multiprofissional, especializada no tratamento e na prevenção de feridas. Entre as variadas técnicas desenvolvidas pelo Grupo Interdisciplinar de Cuidados Cutâneos (GICC), uma vem ganhando destaque especial: a Terapia de Feridas por Pressão Negativa, popularmente conhecida como curativo a vácuo. Embora o método já esteja no mercado há vários anos, ainda é considerado inovador, não sendo comum sua utilização no interior do Estado. Técnica antes mais aplicada nos grandes centros de saúde, é uma realidade no Hospital Unimed desde 2017, que vem referenciando pacientes da região, inclusive particulares e de outros convênios.

A qualidade de vida para os pacientes está entre os principais benefícios do curativo à vácuo, principalmente para aqueles com lesões de difícil cicatrização. O tratamento é indicado para feridas infectadas ou crônicas, lesões diabéticas, enxertos de pele, queimaduras, lesões por pressão (úlceras na pele/escarras), feridas ortopédicas e traumáticas, entre outras. “É um curativo altamente tecnológico. Proporciona uma resposta mais rápida de cicatrização em relação aos curativos tradicionais”, comenta a enfermeira Vivian Fernanda Daronco, coordenadora do Grupo Interdisciplinar de Cuidados Cutâneos.

A profissional explica que a técnica possibilita maior controle da infecção, pois o número de trocas de curativo é reduzido em comparação ao método tradicional e traz como benefícios ainda a redução da dor e do odor da lesão. Muitas vezes o tempo de internação também diminui e o paciente vai com o curativo e o equipamento para casa, mantendo orientação constante da equipe do Hospital Unimed.

O que é curativo a vácuo – A Terapia por Pressão Negativa (vácuo) consiste na aplicação de uma espuma de poliuretano no leito da ferida, que posteriormente é coberta por um filme. Ali é introduzida uma espécie de “cânula”, conectada a um aparelho que controla a granulação (regeneração) da pele e a frequência do vácuo. Através dela também é extraído o exsudato (líquidos que saem, geralmente de tecidos inflamados). É esse processo que acelera a cicatrização e permite a cura da lesão de forma mais rápida.

GICC – O Grupo Interdisciplinar de Cuidados Cutâneos é multiprofissional, composto por enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e médica. Sempre buscando qualificação, o Grupo procura inovar através da aplicação de novas e modernas técnicas. A equipe avalia o paciente como um todo, considerando inclusive o contexto biopsicossocial. O GICC realiza ainda trabalho de atendimento ambulatorial, através do qual os pacientes, mesmo depois da alta hospitalar, continuam tendo acompanhamento regular. “Atualmente o Hospital Unimed é referência na região. Já recebeu vários pacientes de outros municípios encaminhados por médicos, tendo em vista sua efetividade no tratamento de feridas”, reforça Vivian Daronco. O GICC está disponível para pacientes Unimed, particulares e de demais convênios.

Recentemente uma equipe de enfermeiros do Hospital e do Espaço Viver Bem recebeu capacitação para o manuseio da Terapia por Pressão Negativa, a partir de treinamento realizado com a empresa Max Cirúrgica. A instalação do curativo a vácuo somente pode ser feita por profissional certificado para este método.

Folha Popular – com informações da Assessoria Corporativa e de Comunicação da Unimed Noroeste/RS