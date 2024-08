Hospital Unimed NoroesteRS qualifica estrutura e oferece plantão pediátrico

O Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS agora

disponibiliza Plantão Pediátrico para bebês e crianças (zero a 12 anos). O

serviço está disponível, de segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das

17h às 22h. Além da disponibilidade do especialista, a instituição qualificou a

estrutura física, ambientando consultório e quarto de observação com

temática infantil. O projeto de melhoria também contempla duas novas salas

para triagem hospitalar, sendo uma delas voltada especificamente a este

público. A novidade passa a valer a partir desta quinta-feira, 1º de agosto.

O Plantão Pediátrico estará disponível exclusivamente para urgência e

emergência. “Casos eletivos e consultas de rotina devem continuar sendo

referenciados ao médico assistente da criança”, reforça o diretor técnico do

Hospital Unimed Noroeste/RS, médico Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva.

Nos demais horários e em situações específicas, o atendimento ocorre pelo

Plantão Clínico. “Precisamos deixar nossos clientes cientes de que o paciente

não será atendido essencialmente pelo pediatra. Em algumas situações,

conforme a demanda ou casos como fraturas e suturas, o médico plantonista

clínico fará o atendimento”, explica o diretor.

No quarto de observação estão disponíveis três leitos e duas poltronas

para atendimento, onde os pacientes podem permanecer por até 12 horas.

Necessitando ultrapassar este tempo e conforme o quadro de saúde, são

encaminhados para internação em Unidade Clínica ou, até mesmo, para UTI

ou cirurgia. Os espaços são aconchegantes, com decoração acolhedora padrão

do Sistema Unimed em nível nacional, facilitando a ambientação da criança

no espaço hospitalar, tornando seu período de permanência mais leve e

tranquilo. “Além de atender uma expectativa dos nossos clientes, expressa

inclusive em pesquisas de satisfação, esta qualificação representa o

compromisso da instituição com a excelência nos serviços prestados”, ressalta

Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva.

O Plantão Pediátrico está disponível para usuários do Sistema Unimed,

clientes particulares e de alguns convênios. Segundo o diretor de Serviços

Próprios da cooperativa, médico Alexandre Vaz, este “é um diferencial

oferecido aos clientes, em especial da Unimed Noroeste/RS de Ijuí e região.

Nossa responsabilidade é garantir uma assistência segura, cada vez mais

eficiente e qualificada”. O serviço é junto ao Pronto Atendimento/Emergência

do Hospital Unimed Noroeste/RS (55 3331 9600).

Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed NoroesteRS