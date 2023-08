Iniciou no sábado, 5, de agosto, a 24ª Cavalgada Mário Portela Fagundes

Na manhã do sábado, 5, iniciou a 24ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, evento que faz parte das comemorações dos 68 anos do Município. Os cavalarianos saíram da Praça do Imigrante às 7h, irão almoçar no CTG Querência Gaúcha, em Vista Gaúcha e, às 19h, participarão de uma solenidade do patrono, Reimar Bock, e do homenageado, Paulo Dutra (in memoriam), com janta e pernoite no CTG Repontando o Gado de Pinheirinho do Vale.

Na abertura da Cavalgada estavam presentes o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, que deu início ao evento, as secretárias de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Denes, de Finanças, Jaqueline Balestrin e Saúde e Saneamento, Lisete Bison e, o vice-prefeito, Leonidas Balestrin, que participará da Cavalgada.

Sala desejou uma boa cavalgada a todos e lembrou que na segunda-feira, 07, às 15h, a Chama será entregue na Praça do Índio para dar início às festividades de aniversário do município.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal e pelos CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira de Tenente Portela, com apoio da 20ª Região Tradicionalista, Prefeitura de Pinheirinho do Vale, Prefeitura de Vista Gaúcha, CTG Repontando o Gado, de Pinheirinho do Vale, CTG Querência Gaúcha, de Vista Gaúcha, Comunidade da Linha São Miguel, também de Vista Gaúcha, e da Comunidade Nossa Senhora da Saúde, de Tenente Portela. Além disso, conta com a veterinária da prefeitura, Cristiani Becker, como responsável técnica.

Na noite do sábado, 5, ocorreu, no CTG Repontando o Gado, em Pinheirinho do Vale, a solenidade de homenagem ao patrono, Reimar Bock, e ao homenageado, Paulo Dutra (in memoriam) da 24ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes. Em seguida, os cavaleiros jantaram e pernoitaram no CTG. Já no domingo, 06, após o café da manhã, houve a solenidade de acendimento da Chama no túmulo do Tenente Portela, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, o vice, Leonidas Balestrin, e a secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, participaram das solenidades no sábado à noite e, no domingo pela manhã, Sala acendeu a Chama. No momento, o prefeito agradeceu a todos os participantes da Cavalgada e desejou que o retorno fosse tranquilo, sem nenhuma intercorrência.

Após o acendimento da Chama, os cavaleiros retornaram ao CTG Repontando o Gado para o almoço e partiram para janta e pernoite na Comunidade São Miguel, em Vista Gaúcha.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela