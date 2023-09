Jeferson fará audiência pública em Tenente Portela  para discutir IFFar no entorno da Terra Indígena do Guarita

No próximo dia 8 de setembro, o mandato do deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) realiza audiência pública “Em Defesa de um Campus do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – próximo à Terra Indígena do Guarita”, no município de Tenente Portela. O evento acontece das 9h às 12h, no Centro de Cultura de Tenente Portela. “Será a oportunidade para reunirmos todos e todas que entendem a importância de um IFFar e traçarmos juntos estratégias conjuntas para conquistá-lo aqui para a região”, disse o petista.

Segundo Jeferson, a implementação de um IFFar pode ampliar as possibilidades, não só para os jovens indígenas da Reserva, mas também para os que vivem nos municípios próximos, a partir das iniciativas que o governo Lula vem adotando em favor da proteção de povos originários.

“Tivemos um período de grande retrocesso e de destruição de políticas voltadas à preservação desses povos em nível nacional, especialmente dos indígenas. Lula vem recuperando essa rede de proteção e induzindo o desenvolvimento dessas populações com políticas efetivas a partir de um Ministério específico para os indígenas e do retorno da atuação da Funai pró indígenas”, observou o deputado. Para ele, o momento é o ideal para direcionarmos essas ações federais de modo a beneficiar a região celeiro. “Há um projeto de expansão dos Institutos Federais Farroupilhas no país. E todos sabemos o diferencial que representam nas localidades onde se estabelecem como fator de desenvolvimento humano e social para a população. É o que queremos para os nossos jovens; é o que precisamos para o desenvolvimento daquela região”, concluiu o parlamentar.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Imprensa do deputado