Kaingangs iniciam reflorestamento de terra indígena disputada com produtores rurais

Sul 21 – Pouco mais de um ano após o governo federal homologar a Terra Indígena Rio dos Índios, no município de Vicente Dutra, no noroeste do Rio Grande do Sul, a comunidade de cerca de 230 pessoas da etnia kaingang deu início a um audacioso projeto de reflorestamento em parceria com o Instituto Curicaca. Dos 713 hectares homologados, os indígenas estão ocupando, atualmente, pouco mais de 100 hectares devido a uma liminar da Justiça, movida por políticos e ruralistas locais, que impediu os trabalhos da Funai de indenização das famílias que ocuparam de boa fé a área demarcada.

Enquanto a disputa jurídica não se resolve, a comunidade de Rio dos Índios decidiu colocar em prática toda a relação ancestral dos kaingangs com a natureza, uma cosmogonia na qual árvores e animais são compreendidos como a “metade espiritual” dos indígenas.

Professora da escola existente dentro da terra indígena, Liziane Salvador, de 31 anos, explica que antes da homologação, a comunidade já vinha trabalhando a questão do meio ambiente, porém numa área bem menor, em 7 hectares ocupados por 47 famílias, Por falta de espaço, o trabalho ambiental se concentrava na questão do lixo e no cuidado com as árvores, incluindo o manejo das taquaras, fontes da produção de artesanato.

Agora, com a homologação, o território cresceu e, junto, a oportunidade de expandir as ações ambientais. Tendo a escola como um dos pilares da comunidade, as lideranças indígenas decidiram aproveitar a tradicional atividade de jogos com os alunos e usar como data para o mutirão de plantio e início da restauração. “Como nossa comunidade se importa muito com a questão ambiental, de proteger, reconstruir e revitalizar, a gente conseguiu um acordo com o Curicaca onde um completa o outro”, conta a professora.

Após a primeira ação de plantio de mudas, o plano é que a data dos jogos seja usada todo ano para novos mutirões de reflorestamento. A intenção é plantar 500 mudas de árvores nativas e frutíferas, sempre com a participação dos alunos. A escola tem hoje 198 estudantes, incluindo alunos do ensino fundamental, médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os jogos deste ano, com o tema “Sem território não há vida”, foram os primeiros realizados depois da pandemia do novo coronavírus. “O pessoal já tinha esquecido de como era importante revitalizar os costumes, as crenças, o saber de como plantar uma araucária na nossa cultura. Tem uma função, não é plantar por plantar. Foi bem importante porque os mais velhos já começaram a falar que tem uma forma de plantar, os alunos já começaram a se mobilizar para fazer desenhos para demonstrar como foram os jogos. A consciência de reflorestamento foi bem importante e os adultos, que sabem mais do que as crianças, conseguiram se envolver e participar”, celebra. “A gente só precisava de um território para reconstruir o que já tinha sido tirado dali.”

Ela explica que a comunidade kaingang da Terra Indígena de Rio dos Índios compreende a questão do reflorestamento e o cuidado com o meio ambiente pela perspectiva da natureza ser como uma mãe para eles, vital para a sobrevivência do povo. A professora diz que o cacique Luís Salvador se preocupa muito com o tema do reflorestamento e que o assunto seja trabalhado nas escolas. A terra é a vida e, sem ela, não tem árvore, não tem rio.