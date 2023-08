LABORATÓRIO UNIMED DISPONIBILIZA TESTE DO PEZINHO CAPAZ DE DIAGNOSTICAR CERCA DE 400 DOENÇAS

O Teste do Pezinho mais completo do Brasil agora está disponível no Laboratório de Análises Clínicas da Unimed Noroeste/RS. Denominado Triagem Neonatal Nova Era, é capaz de investigar cerca de 400 possíveis doenças potencialmente tratáveis. Um diagnóstico precoce que possibilita tratamento adequado e, de forma rápida, evitando assim problemas irreversíveis. Este exame é realizado com apoio do Laboratório Hermes Pardini.

“Trata-se de um teste que combina o painel genético com o perfil bioquímico para alcançar relevância clínica na análise. É inovador e, sem dúvida, ajuda a garantir um futuro mais tranquilo para as crianças e suas famílias. Certamente um cuidado especial dos pais com seus filhos”, explica o diretor de Serviços Próprios da Unimed Noroeste/RS, médico Áureo Zimmermann. O gestor complementa que o serviço conta com equipe qualificada para atender o recém-nascido e acolher sua família. “Primamos pelo conforto e pela a segurança do bebê no momento da coleta”, reforça Zimmermann. A Triagem Neonatal Nova Era não está inclusa no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O Teste do Pezinho é obrigatório por lei e deve ser feito a partir das 48 horas após o nascimento do bebê e até o 5º dia de vida. Existem vários tipos disponíveis no mercado, do mais simples ao mais sofisticado. No laboratório próprio da cooperativa estão disponíveis seis deles. Interessados em saber mais sobre esses exames e entender melhor quanto ao mais completo, a Triagem Neonatal Nova Era, devem entrar em contato com o Laboratório de Análises Clínicas da Unimed Noroeste/RS: em Ijuí pelo telefone 55 3331 9600 (também WhatsApp) ou 55 3331 2500 (unidade do Centro); em Frederico Westphalen pelo 55 3744 4959; e em Panambi pelo 55 3375 0105.

Folha Popular – Com informações da Assessoria Corporativa e de Comunicação da Unimed Noroeste/RS