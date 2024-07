Leite propõe reorganização para carreiras do funcionalismo e reajuste para forças de segurança

Sul 21 – O governador Eduardo Leite (PSDB) apresentou na manhã desta terça-feira (16) o programa Estado Servidor, que inclui projetos de lei que serão encaminhados para a Assembleia Legislativa com o objetivo de reestruturar as carreiras do serviço público estadual. O principal projeto do programa propõe uma revisão geral nas tabelas de remuneração das carreiras da administração direta, com equiparação entre as distâncias entre início e fim delas e adoção de subsídio, com o objetivo de enfrentar o problema da perda de quadro funcional do Estado. Outro projeto de impacto é a proposta de 12% de reajuste salarial para os servidores das forças de segurança.

Na apresentação desta manhã, o governo reconheceu que o atual quadro técnico do funcionalismo é insuficiente diante dos desafios para a reconstrução do Estado, destacando que faltam equipes técnicas para elaborar planos de trabalho e projetos; equipes para implementar ações de assistência, restabelecimento, reconstrução e prevenção; e que a atual estrutura já está sobrecarregada com demandas ordinárias e dos eventos climáticos anteriores.

Conforme os dados apresentados, a administração direta do Poder Executivo tem atualmente 118,6 mil servidores na ativa, contra 162 mil inativos. Em 2011, eram 147,6 mil ativos para 132,7 mil inativos, o que representa uma redução de cerca de 30 mil servidores em 12 anos.