Lideranças regionais confirmam apoio ao Projeto de instalação de curso de medicina em Tenente Portela

Encontro realizado no Gabinete do Prefeito selou ainda a parceria com a UCEFF na construção do “sonho portelense de formar médicos”

O sonho de Tenente Portela em receber a autorização para instalar um curso de medicina teve, na tarde desta quarta, 02, um dos momentos mais importantes desta caminhada. Lideranças de várias cidades participaram de uma reunião em que foi selado o apoio regional ao projeto nascido em Tenente Portela.

Os anfitriões foram o prefeito, Rosemar Sala, e o vice, Leônidas Balestrin. O encontro contou com a presença de prefeitos, vereadores, dirigentes de entidades e gestores públicos. Entre as lideranças esteve o reitor da Unidade Central de Educação Faem Faculdade (UCEFF), Leandro Sorgatto, que manifestou o apoio integral ao pleito portelense. A UCEFF é considerada a maior instituição privada de ensino superior do Oeste de Santa Catarina e está presente também no Rio Grande do Sul através de uma unidade em Frederico Westphalen.

Sala discorreu sobre os passos que foram dados até aqui, ressaltando que o Governo Municipal está totalmente empenhado para viabilizar a busca pelo curso de medicina. “São mais de quatro meses de trabalho, que até há poucos dias era mantido em sigilo para não atrapalhar as tratativas”, pontua.

Conforme o chefe do Executivo, os diferenciais de Tenente Portela estão na condição de polo regional em saúde, conquistado a partir da considerável ascensão do Hospital Santo Antônio, e na questão indígena. “Um curso de medicina vai contribuir decisivamente para mudar a realidade econômica de toda a região e principalmente reduzir as desigualdades sociais. Na Terra do Guarita, além de contribuir para a qualificação do atendimento em saúde pública, vai facilitar o acesso da população a um dos cursos superiores mais requisitados no pais”, pontua.

A previsão é de que ainda neste mês de agosto ocorra a divulgação de um edital de chamamento público de municípios para implantação de curso de graduação em medicina por instituições de educação superior privada. O processo é feito pelo Governo Federal, através do Ministério da Educação e Cultura. A luta portelense é para que o município possa ser um dos contemplados.

“Estamos sonhando grande. Não queremos criar falsas expectativas, mas confiamos que é possível tornar este sonho realidade”, destaca o prefeito. Ele acrescenta que a parceria da UCEFF é um fato que merece ser comemorado como a primeira “grande vitória” das muitas que serão necessárias para concretizar o projeto. Outro fato importante é a adesão regional, confirmada pelo presidente da AMUCELEIRO, Alceu Diel, destacando que todos os 21 municípios que integram a entidade serão parceiros de Tenente Portela nesta empreitada.

Do encontro ficou decidido que a Prefeitura e a UCEFF reunirão todas as informações necessárias para construir um plano consistente. A instituição, inclusive, já possui um pré-projeto que agora será incrementado. Em outra frente será intensificado o movimento por apoios institucionais na região, envolvendo entidades sindicais, empresariais, hospitalares, entre outras. Também serão mobilizadas as lideranças políticas, em especial, parlamentares federais e estaduais do RS. A intenção é mostrar que a bandeira levantada por Tenente Portela impactará positivamente em todo este “canto” do Rio Grande.

Também participaram do encontro os prefeitos Alceu Diel (Tiradentes do Sul); Arlei Tomazoni (Três Passos); Alair Cemin (Derrubadas); Rodrigo Locatelli (Barra do Guarita); e Luis Carlos Hermann (Miraguaí). Pelo HSA compareceram a presidente, Mirna Braucks; o médico, Daniel Queiroz Neves; e a gerente de enfermagem, Regina Reggiori. A Terra Indígena do Guarita contou com a participação do cacique, Joel Ribeiro Freitas; o vice, Valdir Joaquim; e a coordenadora do GT Guarita Pela Vida, Regina Emílio. O presidente da ACI, Antonio Ganacini, representou a classe empresarial portelense. Também estiveram presentes a secretária de Saúde de Três Passos, Maria Helena Krummenauer; o procurador jurídico de Miraguaí, Rolemberg Belchor dos Santos; os vereadores Mauro Ludwig e Irinéia Koch Lenna, de Tenente Portela; e Nader Ali Umar, de Três Passos; além de secretários municipais de Tenente Portela.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.