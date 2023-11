Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela confraterniza com seus assistidos

Realizou-se no dia 21 deste mês a confraternização de fim de ano com os assistidos da Liga. Este evento já é tradicional e é uma tarde de alegre convívio entre as famílias e as voluntárias.

Vários momentos foram compartilhados, permeados de sentimentos de gratidão e esperança. Marcante, foi a manifestação de espiritualidade, onde cada assistido, colocou no pinheirinho, o seu desejo, as suas conquistas e o seu agradecimento, emocionados e sensibilizando os presentes.

Cada assistido recebeu uma bandeja com doces e um travesseiro novo com fronha, que foi doado pela comunidade, resultado de uma campanha da Liga e que teve a adesão das pessoas solidárias de Portela. A Liga, representada por suas voluntárias, externa imensa gratidão, ao gesto generoso das pessoas que fizeram as doações.

Foi uma tarde quente, com temperatura muito elevada, mas com muito carinho e acolhimento, com alegria, festejando a amizade e a confiança, que a convivência com os familiares e assistidos anima as voluntárias a continuar na missão do voluntariado na Liga.

Folha Popular – Com informações da Liga.