‘Linha vermelha’: se Israel invadir Gaza, novas frentes do conflito serão abertas, alerta Irã

Sputnik Brasil – O Irã considera a invasão da Faixa de Gaza por Israel uma linha vermelha. Caso isso aconteça, o número de frentes no conflito israelo-palestino aumentará, o que levará à derrota de Tel Aviv, disse o primeiro vice-chefe da comissão parlamentar iraniana de Segurança Nacional e Política Externa, Ebrahim Azizi, à Sputnik.

As possíveis ações iranianas no caso de uma operação terrestre israelense na Faixa de Gaza são uma das principais perguntas para as quais as autoridades de vários países, especialistas e a mídia estão tentando encontrar uma resposta.

A Casa Branca não descartou anteriormente que o Irã possa, em algum momento, intervir diretamente no conflito entre a Palestina e Israel.

“A frente de resistência palestina praticamente não tem fronteiras. Onde quer que Israel encontre essa frente, é provável que seja atacado por ela. Israel deve perceber que invadir Gaza é uma linha vermelha, que a Palestina está esperando que Israel cometa esse grave erro“, explicou Azizi.

“Se o regime israelense tomar essa medida e não interromper os ataques de mísseis à Faixa de Gaza, deverá esperar o surgimento de novas frentes de batalha contra ele, e não apenas uma, como acontece agora”, acrescentou o membro do parlamento.

No caso de uma invasão da Faixa de Gaza, Israel não conseguirá se manter. A abertura de novas frentes pode levar não apenas à derrota de Israel, mas também à queda do poder e do Estado israelense, resumiu ele.