Live Show é realizada em comemoração aos 68 anos de emancipação político administrativa de Tenente Portela

Na noite de sexta-feira, 11, ocorreu a Live Show, realizada pela Prefeitura de Tenente Portela para comemorar os 68 anos de emancipação do município. O evento foi transmitido pela página da Prefeitura no Facebook.

Na ocasião, em que estiveram presentes autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário portelense, o prefeito, Rosemar Sala, e o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, realizaram a apresentação de ações do Governo. Houve, também, a entrega do “Troféu Orgulho de Nossa Gente” para nove entidades com mais de 50 anos no município e a uma personalidade.

As homenagens desse ano foram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Balestrin, Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, Primeira Igreja Batista, Rotary Club de Tenente Portela e Ypiranga Futebol Clube. A personalidade homenageada foi Irahilda de Moura e Santos, mais conhecida como “Dona Ditinha”, que em 2023 completou 97 anos de idade.

Houve, também, homenagem especial do município e da Câmara de Vereadores concedendo o título de Cidadão Honorário para Luis Gustavo Negri Garcia, juiz responsável pela Comarca de Tenente Portela entre 2018 e 2023.

Após as apresentações e homenagens foi servido o jantar por adesão e, em seguida, começou o show com o músico Márcio Rech.

Para assistir a Live Show acesse:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2080673955597026

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente