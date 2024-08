Lombada eletrônica completa 32 anos ajudando a salvar vidas

Lide Multimídia – A primeira lombada eletrônica do mundo, um marco na segurança viária em todo o planeta, completa 32 anos (20/08). Instalado em 1.992 na Rua Francisco Derosso, em Curitiba (PR), em frente à Escola Municipal Francisco Derosso, o dispositivo foi um divisor de águas na fiscalização de velocidade nas vias urbanas, contribuindo significativamente para a preservação de vidas.

Criado pela empresa paranaense Perkons, o dispositivo surgiu como resposta a um incidente de trânsito causado por uma lombada física, ou “quebra-molas”. Desde então, a lombada eletrônica não apenas se consolidou como uma das 101 maiores invenções brasileiras, mas também inaugurou uma nova era na tecnologia viária, promovendo segurança no trânsito e fomentando mudanças positivas no comportamento dos motoristas.

Desde a sua invenção, a lombada eletrônica evoluiu juntamente com a sociedade e com as leis de trânsito. No início dos anos 1.990, a regulamentação do trânsito no Brasil ainda engatinhava, com práticas hoje impensáveis, como a desobrigação ao uso do cinto de segurança e a tolerância à associação de álcool e direção. “Depois de 32 anos temos resultados muito expressivos em todos esses campos. Ajudar a salvar mais de 94 mil vidas – número estimado pela Perkons em mais de três décadas – nos motiva a continuar atuando e inovando para promover um trânsito cada vez mais democrático e humano”, comenta Luiz Gustavo Campos, diretor da Perkons e especialista em trânsito.

Os dados mais recentes mostram que 99,6% dos motoristas respeitam os limites de velocidade nos pontos monitorados por equipamentos da Perkons, evidenciando a eficácia da tecnologia na promoção da segurança viária. “Salvar vidas no trânsito faz parte da nossa missão, e os resultados falam por si”, destaca Campos.

Legado e preservação – Embora a primeira lombada eletrônica – conhecida por 001 – tenha sido desativada em 2022, após 30 anos ininterruptos em operação, seu legado continua vivo. O equipamento foi doado para a Escola Pública de Trânsito de Curitiba, onde segue contribuindo para a educação e conscientização no trânsito. Outras duas unidades da lombada pioneira foram preservadas: uma está no acervo do Memorial da Segurança no Transporte no Brasil, da Volvo, e a terceira foi instalada na sede da Perkons, como símbolo duradouro da missão de salvar vidas.

Sobre a Perkons – A Perkons é líder no segmento de segurança viária no Brasil, atuando em mais de 500 municípios e 26 estados. Desde sua fundação, a empresa tem se dedicado a desenvolver soluções inovadoras que contribuem para um trânsito mais seguro e humano.