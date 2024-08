Medicina ocupacional da Unimed Noroeste/RS integra atendimento multiprofissional em um só lugar

Garantir uma entrega de excelência a empresários e trabalhadores.

Este é o compromisso do Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional da

Unimed Noroeste/RS. O serviço está preparado para atender com agilidade e

profissionalismo, oferecendo serviços de forma humanizada, com a qualidade

reconhecida da marca Unimed. Um dos diferenciais é o Centro Integrado de

Medicina e Segurança Ocupacional, que disponibiliza atendimento

multiprofissional ao trabalhador em um só lugar, facilitando o

encaminhamento de demandas, como consulta com Médico do Trabalho e

exames.

Todo o processo, desde o agendamento até a emissão dos documentos,

ocorre de maneira ágil e prática. “Com sistema automatizado, primamos pela

segurança e agilidade nas diferentes etapas do processo, assim, as empresas

clientes podem agendar seus atendimentos de maneira digital. A integração

de informações no sistema SOC, assegura a emissão rápida de documentos”,

observa a coordenadora do Serviço de Medicina Ocupacional da Unimed

Noroeste/RS, Jaqueline Wizbicki.

O Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional assessora empresas

no cumprimento de disposições legais e regulamentares, indicando a adoção

de medidas preventivas e realiza análise dos riscos no ambiente. Também é

capacitado para os padrões do e-Social e outros serviços, entre eles: Programa

de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Gerenciamento de

Risco e Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Conta com o

suporte de médicos especialistas em Medicina Ocupacional da Cooperativa,

técnicos em segurança do trabalho e em Enfermagem, e engenheiro em Segurança do Trabalho. “Os exames realizados em nossa unidade, tanto clínico como complementares, ocorrem todos no mesmo dia, necessitando de um único deslocamento dos colaboradores”, explica Jaqueline.

Outro diferencial é oferecer comodidade às empresas contratantes com

exames in company, já que disponibiliza Unidade Móvel para atender organizações com 20 funcionários ou mais. Ampla rede credenciada em todo o território nacional assegura atendimento qualificado a empresas contratantes ou que possuem filiais em todo o País.

Medicina Ocupacional da Unimed Noroeste/RS: Mais qualidade de vida e

produtividade para sua empresa. Solicite orçamento pelo WhatsApp (55) 3331

9738 ou e-mail: comercialmo@unimednoroesters.com.br. Endereço: Rua

Siqueira Couto, 93 (Sala 204) – Ijuí/RS.

Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unime Noroeste/RS