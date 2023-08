MEI: SEGURANÇA EM SAÚDE COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PELA UNIMED NOROESTE/RS

“Em busca de segurança busquei um plano de saúde Unimed”. Esse é o pensamento do educador físico Elvis Sabo, de Ijuí, que passou a ter cobertura em saúde acessando condições especiais ofertadas pela Unimed Noroeste/RS para Microempreendedores Individuais. Assim como ele, muitos profissionais que com seu trabalho dedicado contribuem para impulsionar a economia local, passam a ter mais segurança para desempenhar suas atividades dia após dia com os planos que se encaixam a todos os perfis.

Com formação em Educação Física e especialização em Psicomotricidade no autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, foi observando a necessidade de profissionais atuarem nesta área que Elvis abriu seu negócio próprio em 2021. Atualmente atende cerca de 50 pessoas, especialmente crianças do espectro autista, contando na sua equipe com mais duas profissionais (englobando Educação Física e Pedagogia). “Foi justamente o fato de me tornar pai há alguns anos que me fez observar o desenvolvimento infantil e querer atuar na área. Transformar vidas pelo desenvolvimento psicomotor é o que me motiva todos os dias. Mas para isso é necessário também pensar na minha saúde e da minha família”, reforça.

Os planos de saúde ofertados pela Unimed em toda a região de atuação se adaptam a diferentes necessidades, com opções de abrangência regional, estadual ou nacional, a partir de apenas uma vida vinculada ao empreendimento. “Como me desloco seguidamente para Porto Alegre e também minha filha mora na Região Metropolitana, optei pela abrangência nacional. Nunca tive plano de saúde e esta foi uma boa oportunidade”, avalia Elvis.

Microempreendedor Individual: aproveite condições especiais. Profissionais deste segmento têm desconto de 27% na contratação de plano com abrangência regional. Para aderir a um dos planos de saúde ofertados pela Unimed é simples e rápido. Basta estar há mais de seis meses com cadastro ativo no MEI, com situação regular junto à Receita Federal e à Junta Comercial. Contate a Unimed Noroeste/RS pelo (55) 3331-9700.

Folha Popular – Com informações da Assessoria Corporativa e de Comunicação da Unimed Noroeste/RS