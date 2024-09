Ministro de Estado da Reconstrução do RS participou de reunião da Amuceleiro

No sábado, 24, o ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, esteve na Região Celeiro e participou da reunião ordinária da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, assessores jurídicos e secretários da região.

O ato também contou com a presença de deputados, presidentes de outras associações de municípios do Estado, presidentes de entidades representativas de classe e de instituições regionais e do Estado, e participação expressiva da comunidade.

Na reunião, o ministro pontuou que a economia do Rio Grande do Sul está se recuperando, com números acima da média nacional, graças ao trabalho da população e aos investimentos que o governo federal tem feito em todas as áreas. Pimenta também recebeu as demandas regionais, como pedidos dos hospitais, manutenção do apoio aos agricultores, apoio ao Curso de Medicina em Tenente Portela, orçamentação do projeto da ponte interestadual entre Barra do Guarita e Itapiranga e projeto da ponte binacional entre Tiradentes do Sul e El Soberbio.

Pimente salientou que as demandas serão avaliadas e, em especial, quanto à ponte interestadual, falou que está mantido o compromisso do governo federal e que o projeto deve estar finalizado no segundo semestre. Relatou que o projeto já está no Programa de Aceleração do crescimento (PAC) do governo federal e que trabalhará para que a ponte saia do papel.

A fala do ministro está alinhada à do ministro dos Transportes, Renan Filho, que afirmou, em reunião na cidade de Chapecó, que, com a finalização do projeto no segundo semestre deste ano, a licitação ocorrerá em 2025.

“A reunião foi avaliada pelos prefeitos da nossa entidade como muito produtiva e importante e com destaque para o fato de que é a primeira vez que um ministro de Estado da República participa de uma reunião da Amuceleiro, acolhendo as demandas regionais”, afirma o presidente da Amuceleiro e prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott.