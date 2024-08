Miraguaí: Homem invade Igreja Assembléia De Deus e esfaqueia três membros no domingo, 25

Um dos feridos encontra-se em Estado grave no Hospital Santo Antônio

A comunidade de Miraguaí está abalada com o ocorrido, e os líderes religiosos pedem orações pela recuperação das vítimas. As autoridades locais continuam a apurar os detalhes, e novas informações devem ser divulgadas em breve.

O agressor, que chegou de motocicleta, atacou com uma faca um dos fiéis logo no início do culto, deixando três pessoas feridas. A vítima mais gravemente ferida foi levada ao Hospital Santo Antônio (HSA) em Tenente Portela.

Outros dois membros da igreja, incluindo o pastor, tentaram conter o agressor e também ficaram feridos, mas sem gravidade. Na tentativa de fuga, o homem foi atropelado, o que facilitou sua detenção pela Brigada Militar. A motivação do ataque ainda é desconhecida, e a polícia está investigando o caso.

Com informações da Rádio Líder