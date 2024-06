Miraguaí: Polícia Civil ministra palestra em escola estadual

O policial civil Rodrigo Santos Gediel ministrou palestra para aproximadamente 40 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 4 professores.

A Polícia Civil (PC), da 22ª Região Policial, realizou hoje, quarta-feira, 12, o “Papo de Responsa” na Escola Estadual de Ensino Fundamental Pontão dos Buenos em Irapuã, Miraguaí.

Durante a palesta, o policial abordou temas relevantes, como prevenção às drogas e suas consequências, além de outros assuntos de interesse do público, como bullying, cyberbullying, violência e atos infracionais. A interação entre os policiais e os alunos ocorre de forma descontraída, permitindo que os jovens participem ativamente com perguntas e diálogo sobre questões relacionadas ao cotidiano escolar.

“Papo de Responsa” – é um programa desenvolvido pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul desde outubro de 2016. Ele tem como objetivo promover um diálogo descontraído com crianças, adolescentes e jovens, especialmente nas escolas de ensino fundamental e médio, sejam elas públicas ou privadas. Durante essas conversas, os policiais abordam temas relevantes, como prevenção à violência, o papel do policial na sociedade e as consequências do uso de drogas.

O programa busca criar uma interlocução positiva entre a polícia e a comunidade, destacando a importância das escolhas de vida dos jovens.

Desde sua criação, o “Papo de Responsa” já atingiu um público significativo, com mais de 32 mil pessoas. Atualmente, três departamentos da Polícia Civil estão envolvidos no programa: o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Foto: Divulgação/PC

Com informações da PC.