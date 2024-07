MTE libera hoje parcela extra do Seguro-Desemprego para mais de 6 mil trabalhadores gaúchos

Ao todo já foram beneficiados 34.919 mil trabalhadores e repassados R$ 60,6 milhões aos atingidos pelas enchentes no Sul do país

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) liberou na terça-feira (9) mais uma parcela adicional do Seguro-Desemprego para os trabalhadores de 336 municípios do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes. Ao todo são 6.748 trabalhadores, numa média de R$ 1.782,50 cada parcela, um total de R$ 11,7 milhões em recursos. Ao todo o MTE já liberou R$ 60,6 milhões beneficiando 34.919 mil trabalhadores gaúchos atingidos pelas enchentes.

As duas parcelas adicionais são para todos os trabalhadores que já estavam recebendo o Seguro-Desemprego antes do dia 5 de maio, quando foi decretado o estado de calamidade de 336 municípios. O benefício foi instituído em maio pelo governo federal como uma medida emergencial para ajudar os trabalhadores desempregados atingidos pelas enchentes.

O pagamento é realizado pela CAIXA em conta indicada pelo trabalhador. Caso não tenha conta em nenhum banco, é aberta uma conta digital de forma automática, que pode ser movimentada pelo CAIXA Tem. Em caso de impossibilidade de abertura da conta, o valor pode ser utilizado através do cartão social e senha nas agências da CAIXA, correspondentes e lotericos em todo o Brasil.

Para saber se tem direito, o trabalhador deve consultar gratuitamente a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego pelo telefone 158. A consulta poderá ser realizada informando o número do CPF ou o número do PIS. As informações também poderão ser consultadas na Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br , nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades do SINE, ou pelo telefone 0800 726 0207 da Caixa Econômica Federal.

Com informações do Ministério do Trabalho e Emprego.