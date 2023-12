Município de Derrubadas se prepara para a 1ª Conferência Municipal de Cultura Foto

Derrubadas se prepara para um grande momento! É com entusiasmo que o Departamento de Cultura convoca todas as entidades promotoras de cultura, membros da comunidade artística, autoridades e interessados para a 1ª Conferência Municipal de Cultura – Definindo o Futuro Cultural do Município, marcada para o dia 1º de dezembro de 2023.

Com início às 19 horas, o evento ocorrerá no Auditório Municipal, e trará como tema central: “Democracia e Direito à Cultura”.

A conferência tem como objetivo consolidar o Sistema Municipal de Cultura de Der

rubadas, estabelecendo as diretrizes das políticas públicas locais. A partir das discussões e contribuições de todos os presentes, será elaborado o Plano Municipal de Cultura, um passo significativo para fortalecer e promover a riqueza cultural de nossa comunidade.

Além disso, durante a conferência, será realizada a eleição dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural, representantes da sociedade civil, buscando assegurar uma representação diversificada e inclusiva.

O Regimento da Conferência, fundamental para garantir um ambiente participativo e democrático, será elaborado pelo Departamento de Cultura e submetido à aprovação dos participantes presentes, assegurando um processo transparente e aberto a todos.

“Esta conferência é um convite para fazer história e moldar o futuro cultural de Derrubadas. Se você é um apaixonado pela cultura, um defensor das artes ou simplesmente alguém que deseja contribuir para o desenvolvimento cultural de nossa cidade, sua presença é essencial! Junte-se a nós no dia 1º de dezembro para dar voz à cultura de Derrubadas e construir um legado cultural vibrante e inclusivo para as futuras gerações. Contamos com a sua participação!”, convidam os organizadores.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação de Derrubadas.