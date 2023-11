Município de Vista Gaúcha assina contrato com o Banco do Brasil no valor de R$ 2,5 milhões

Na segunda-feira, 6, a Administração Municipal assinou um contrato com o Banco do Brasil no valor de R$ 2,5 milhões, que serão investidos em dois projetos que beneficiarão a comunidade vistagauchense.

O valor, que foi decidido em reuniões com os secretários municipais, será investido em pavimentação asfáltica na cidade e no Distrito de Bom Plano e na construção do Centro Municipal de Convivência.

A assinatura do contrato, que ocorreu pela manhã, contou com a presença do gerente da unidade do Banco do Brasil (BB), Rodrigo Santos dos Reis, do prefeito e do vice-prefeito, Locatelli e André, e dos secretários da Fazenda, Carlos Alberto Lopes, e da Administração, Lauri Tombini.

Os recursos estão disponíveis desde sexta-feira, 10, dia em que foi encaminhada a documentação para a licitação, possibilitando a contratação de empresas que realizarão as obras.

Segundo o gerente do BB, a parceria entre o banco e o Município demonstra uma ligação que engrandece as relações das instituições.

Locatelli destacou que esse investimento é um avanço extraordinário nas pavimentações asfálticas de inúmeras ruas da cidade e na recuperação completa das ruas do Distrito de Bom Plano.

O prefeito afirmou que a construção do Centro Municipal de Convivência beneficia as pessoas da terceira idade e também as portadoras de necessidades especiais. “Esta obra é referência estadual em investimento, feita por uma Administração Municipal, que se preocupa e visa sempre o bem estar da comunidade vistagauchense”, concluiu Locatelli.

Folha Popular -Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha