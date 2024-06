Muralha no Atlântico

"Estamos no auge do individualismo e não vão faltar opiniões em favor da privatização das praias."

Agora o debate escorregou para um outro tema interessante. Estão votando uma PEC (Projeto de Emenda Constitucional) que pode possibilitar a privatização das praias. Na realidade essa PEC é uma tentativa de viabilizar e legalizar os resorts e as propriedades que já existem à beira do mar. Essas propriedades são, geralmente, dos próprios políticos, de alguém influente politicamente ou um multimilionário que já construiu em uma enseada e não quer que alguém chegue de barco na “sua praia”.

O que acontece muito é realizarem grandes construções à beira da praia e cercarem os acessos. Assim as pessoas não conseguem chegar por terra, a praia vira um espaço privado e quando alguém pega um barco pode ir “curtir o espaço público” que algum figurão privatizou.

Estamos no auge do individualismo e não vão faltar opiniões em favor da privatização das praias. Uns vão dizer que nunca vão para a praia, que nem gostam de praias e que é muito caro ir para a praia. Então estão nem um pouco interessados se alguns conglomerados econômicos comprarem e cercarem grandes lotes de areia, fazendo um acesso que somente poderá ser acessado por convidados vips ou através de pagamento para entrar nos resorts. Outros vão dizer o óbvio e tentar argumentar que o mar é de todos os humanos e todos devem ter acesso. Mas esses vão ficar gritando ao léu.

Privatizar é uma palavra bonita. Qualquer frase com a palavra privatização parece ser uma frase moderna e que vai em direção ao futuro da humanidade. O que mais se escuta é a ideia de que “tem que privatizar tudo” e os próprios inocentes que não possuem condições de comprar uma área no litoral e nem mesmo condições para frequentar os resorts exclusivos, gostaram da ideia.

Alguns também dirão: “Ainda bem que vão privatizar as praias, daí só vai gente educada e nobre, que não coloca plástico e lixo na orla”.

Pensando bem, dá para entender a ideia daqueles que querem privatizar as praias, dá até para perceber o que pensam sobre o povo que não sabe e nunca vai saber qual é a importância e a beleza do mar.

Quem sabe pudéssemos construir uma muralha, parecida com aquela que fizeram na China, para isolar esses indivíduos que acham uma grande bobagem que a terra seja de toda a humanidade e o mar um bem inalienável. Parece que tudo o que é coletivo é ruim. Então já está passando da hora de privatizarmos o ar.