OAB empossa nova diretoria da 107º Subseção em Tenente Portela

Em uma noite marcada por emoção, simbolismo e representatividade, foi empossada na terça-feira, 24, a nova diretoria da 107ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), com sede em Tenente Portela. O ato solene de posse da nova diretoria foi conduzido pelo presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia.

Durante a cerimônia, Lamachia destacou a relevância do momento para a advocacia gaúcha: “É o maior prazer para mim, na qualidade de presidente da OAB/RS, estar aqui empossando uma equipe tão preparada, que, tenho certeza, vai honrar a confiança da advocacia da região.”

Discurso reafirma compromissos com a advocacia e a sociedade

Empossado como primeiro presidente da OAB de Tenente Portela, o advogado Jerônimo Thorstenberg destacou o longo caminho percorrido até a instalação da subseção.

“Esse não é um pleito recente, mas foi na gestão do presidente Leonardo Lamachia que tivemos essa vitória para a advocacia local. Nossa subseção nasceu da necessidade dos advogados e advogadas da região de terem uma representação mais próxima”, afirmou.

No discurso, Jerônimo também abordou os desafios enfrentados pela advocacia local, sobretudo em relação à estrutura judiciária da comarca, que abrange cinco municípios.

“Seguimos com quase vinte mil processos para um único magistrado e um quadro reduzido de servidores. A luta pela criação da segunda vara judicial continua sendo uma prioridade. Já vemos avanços, como a chegada de um novo juiz e reformas no Fórum, mas é preciso mais: precisamos de estrutura e pessoal para que a justiça seja célere e eficaz”, ressaltou.

O presidente enfatizou ainda o crescimento da região e a necessidade de que as instituições acompanhem esse desenvolvimento. “Nossa microrregião está em expansão, seja com obras de infraestrutura, como a ponte entre SC e RS, seja com serviços de referência como o Hospital Santo Antônio. A estrutura do Judiciário e das demais esferas do poder público precisa acompanhar essa realidade”, pontuou.

Thorstenberg encerrou seu pronunciamento com uma reflexão sobre o papel da advocacia em tempos de crise e polarização:

“O mundo está tenso, em conflito, mas nós, enquanto OAB, seguimos na contramão dessa realidade. Apostamos no diálogo, no Estado de Direito e na coletividade. Com uma advocacia forte e representativa, ganha a sociedade como um todo”, concluiu.

Advogados compromissados

Durante a cerimônia, quatro novos advogados prestaram compromisso e receberam suas credenciais da Ordem:

Milene Gomes Fritz

Suélen Topper

Tainara Scarpato Cardoso

Valmir Pressi

Diretoria da Subseção – Gestão 2025/2027

Presidente : Dr. Jerônimo Thorstenberg dos Santos

: Dr. Jerônimo Thorstenberg dos Santos Vice-Presidente : Dra. Tainá Splendor Sganderla Fros

: Dra. Tainá Splendor Sganderla Fros Secretária-Geral : Dra. Simone de Moura Rosa Pöerch

: Dra. Simone de Moura Rosa Pöerch Secretário-Geral Adjunto : Dr. Felipe José dos Santos

: Dr. Felipe José dos Santos Tesoureiro: Dr. Lucas Wolf Grieleitow

Conselheiros Titulares

Dra. Thayra Canto Gheller

Dra. Carla Angélica Piccinini Canova

Dr. Luis Carlos Dalcin

Dr. Marcos Antonio Fornari

Dra. Marina Kasper Carboni

Conselheiros Suplentes

Dra. Brunela Gandini

Dr. Diogo Feliciano Prates Thorstenberg

Dr. João Gheller Neto

Dr. Marlon Aurélio Verdi

Dra. Simone Souza Matter Britzius

Dra. Fausta Mirela de Carli Freese

Delegados

Delegada da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/RS) : Dra. Eduarda Tatiane Portolan

: Dra. Eduarda Tatiane Portolan Delegada da Escola Superior de Advocacia (ESA): Dra. Kacieli Carine Erbes Rockenbach

Comissões Temáticas

Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários da OAB

Presidente: Dr. Rodrigo Tissot Locatelli

Vice-Presidente: Dr. Diego Marroni Rosa Lopes

Secretário: Dr. Darlan Vargas

Comissão da Jovem Advocacia da OAB

Presidente: Dr. Rodolfo Barella Faber

Vice-Presidente: Dr. João Paulo Capelari

Secretária: Dra. Suélen Topper

Comissão da Mulher Advogada da OAB

Presidente: Dra. Simone Galli

Membros:

Angélica Caroline Sangaletti Paier



Diovana Moleta



Laís de Castro

Cerimônia cultural e prestigiada

O evento contou com momentos de destaque cultural e homenagens. A entrada da diretoria foi acompanhada por apresentação musical do cantor nativista Waldomiro Maicá, e a jovem Laura Seffrin Verdi, de 13 anos, encantou o público ao interpretar a canção “Liberdade”, acompanhada por Rafael Oliveira e Cesar Santos.

Diversas autoridades da região prestigiaram a cerimônia, que foi encerrada com a execução do Hino Rio-Grandense e um jantar festivo no Restaurante do Tarzan.