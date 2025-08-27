WhatsApp

Meio ambiente

Governo autoriza início das obras da nova Pequena Central Hidrelétrica Vale do Leite, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), autorizou, nesta quarta-feira (27/8), o início das obras da P...

27/08/2025 16h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Secretária Marjorie Kauffmann ao lado do presidente da Certel, Erineo Hennemann (E), e do vice-presidente Daniel Luis Sechi (D) -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Secretária Marjorie Kauffmann ao lado do presidente da Certel, Erineo Hennemann (E), e do vice-presidente Daniel Luis Sechi (D) -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), autorizou, nesta quarta-feira (27/8), o início das obras da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Vale do Leite. O novo empreendimento da Cooperativa de Eletrificação Rural Certel irá reforçar a matriz energética renovável do Rio Grande do Sul. Com potência instalada de 6,4 megawatts (MW), a usina será construída no Rio Forqueta, entre os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo.

O empreendimento já possui Licença de Instalação emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A autorização para o início das obras foi entregue pela titular da Sema, Marjorie Kauffmann, que representou o governador Eduardo Leite na cerimônia de lançamento da construção.

"A expansão da geração regional e o licenciamento de novos empreendimentos de pequeno e médio porte, como a PCH Vale do Leite, refletem o compromisso do governo do Estado com uma transição energética segura, sustentável e equilibrada. As energias limpas têm um papel estratégico para o desenvolvimento econômico e ambiental do Rio Grande do Sul e o fortalecimento da matriz renovável é uma prioridade alinhada às diretrizes das políticas de descarbonização em curso no Estado", afirmou a secretária.

O investimento será de aproximadamente R$ 84 milhões, com capacidade de abastecer cerca de 20 mil unidades.

“A construção da PCH Vale do Leite é um marco importante para a região e para a nossa cooperativa. Toda a energia já está comercializada para os próximos 20 anos, o que nos dá segurança e viabilidade econômica. A previsão de conclusão é até fevereiro de 2027, e iniciamos os trabalhos com otimismo e compromisso com a comunidade", afirmou o presidente da Cooperativa Certel, Erineo José Hennemann.

Após a conclusão da construção, o empreendedor ainda deverá solicitar a Licença de Operação.

Energia renovável e desenvolvimento regional

As Pequenas Centrais Hidrelétricas são consideradas estratégicas para o suprimento de energia e o fortalecimento do desenvolvimento regional. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 46 PCHs em operação, que somam 721,7 MW de potência instalada – o equivalente a 5,7% da capacidade total da matriz elétrica estadual, que ultrapassa 12,5 GW.

O Estado se destaca por uma matriz elétrica diversificada e majoritariamente renovável. A energia hídrica representa a maior parcela da geração, com 37% da potência instalada. Em segundo lugar, a energia solar fotovoltaica, impulsionada principalmente pela geração distribuída, responde por 28% da matriz.

A energia eólica aparece em seguida, com 16%, com parques concentrados nas regiões da Campanha e do Litoral Norte. A bioenergia, proveniente de resíduos florestais e industriais, representa 3% da geração.

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Secom

