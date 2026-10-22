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Bombeiros Voluntários localizam homem morto em açude no interior de Tenente Portela

Equipe foi acionada por volta das 6h desta quinta-feira (22) para atender ocorrência de desaparecimento na localidade de Linha Vargas

22/10/2026 09h24
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Bombeiros Voluntários
Fotos: Divulgação/Bombeiros Voluntários

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela localizaram o corpo de um homem no interior de um açude, na manhã desta quinta-feira (22), na localidade de Linha Vargas, interior do município.

Conforme informações divulgadas pela corporação, a equipe foi acionada por volta das 6h para atender uma ocorrência de desaparecimento. Os bombeiros deslocaram-se até a propriedade indicada e iniciaram as buscas pelo homem.

Por volta das 7h5min, durante os trabalhos, a vítima foi localizada dentro do açude, já sem sinais vitais.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do ocorrido. Também não há confirmação pública sobre as causas da morte.

A ocorrência teve desfecho trágico. Os Bombeiros Voluntários reforçaram que seguem à disposição da comunidade para atender emergências e chamados de socorro.

Folha Popular: Com informações dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela.

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