Violência doméstica e familiar atinge mais mulheres negras, aponta DataSenado

Imagine um cenário em que uma em cada três mulheres já sofreu violência doméstica ou familiar. No mesmo cenário, quase todas afirmam que não são tratadas com respeito ou que isso ocorre apenas algumas vezes. Essa realidade, permeada por desigualdades de raça e classe social, é retratada no Mapa Nacional de Violência de Gênero, em recorte dedicado às experiências vivenciadas por mulheres negras.

O recorteViolência Doméstica e Familiar contra Mulheres Negras será lançado segunda-feira (16), às 10h, em sessão especial do Senado, solicitada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) para celebrar o Dia de Zumbi e da Consciência Negra.

Os dados fazem parte da11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. O recorte envolve 13.794 mulheres pretas e pardas, em um universo de 21.641 entrevistadas entre 16 de maio e 8 de julho de 2025. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Interdependência

De acordo com o estudo, “a persistência de barreiras no acesso à terra, à educação, ao trabalho e a outros direitos contribuiu para a reprodução de desigualdades raciais que marcaram gerações. Para as mulheres negras, essas condições devem ser compreendidas também à luz das relações históricas entre racismo, desigualdade de gênero, exploração do trabalho e violência”. As respostas demonstram que raça, condição econômica e violência são questões entrelaçadas.

— Os três fatores operam de forma interdependente e produzem diferentes formas de exposição à violência — expõe Adriana Martins Dornelas, assessora e cientista política do Observatório da Mulher contra a Violência.

Para 81% das mulheres negras, a violência doméstica e familiar aumentou nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. O percentual ficou em 77% entre as brancas, 75% entre as amarelas e 70% entre as indígenas. Nesse período, 4% confirmaram terem sofrido agressão, e 54% relataram que a violência ocorreu há mais de um ano.

Pelo menos 34% das mulheres negras vivenciaram alguma situação de violência doméstica ou familiar também nos 12 meses anteriores à pesquisa. Apenas 4% reconheceram e nomearam esses episódios de forma declarada. No total, 29% responderam que já sofreram violência praticada por um homem e 70% relataram conhecer alguma amiga ou familiar que tenha passado por essa situação.

Entre as vítimas, 87% disseram ter sofrido violência psicológica, 82% enfrentaram violência física e 78%, moral. A maior parcela (39%) tinha até 19 anos quando foi agredida pela primeira vez. “A elevada incidência de violência psicológica, física e moral pode indicar que as agressões não ocorrem de forma isolada, e sim, podem se configurar em um padrão de controle que combina diferentes formas de violência”, aponta o estudo.

Essas situações de violências afetaram a rotina diária para a maior parte das vítimas (68%). Elas também citaram que o convívio com as pessoas (67%), além da vida profissional (46%) e dos estudos (43%), foram afetados.

Desigualdade

Entre as mulheres negras vítimas de violência, 73% contam com renda familiar de até dois salários mínimos; entre as brancas essa renda é a realidade de 54%. Já na faixa superior a seis salários mínimos registra-se menor percentual de vitimas entre as negras (4%), do que entre as brancas (9%). No grupo de mulheres que trabalham por conta própria ou possuem negócio, 77% das pretas e pardas declararam não possuir CNPJ, frente a 53% das brancas. A formalização alcança 21% das mulheres negras, bem abaixo do percentual de 46% entre as brancas.

A vulnerabilidade econômica coloca essas mulheres em situação ainda mais delicada: 56% apontam não possuir trabalho remunerado. Além disso, 35% disseram não ter como se sustentar com o próprio dinheiro. Entre as entrevistadas, 43% não concluíram o ensino médio, enquanto 23% não têm sequer o ensino fundamental completo.

— Os principais achados comparativos por raça são as diferenças socioeconômicas entre as mulheres negras e brancas. Os dados mostram que as mulheres não têm as mesmas condições materiais de enfrentar a violência — afirma Adriana Dornelas.

Proteção

A preocupação com os filhos é um dos fatores que dificultam a denúncia da violência. Entre as mães agredidas, 60% têm filhos menores de 18 anos. Pelo menos 21% responderam que não denunciaram a agressão sofrida por se preocuparem com os filhos. Outros 16% citaram medo dos agressores e 12%, vergonha da agressão.

— Os desafios, são, principalmente, incluir as responsabilidades do cuidado e dos filhos no enfrentamento à violência, mais autonomia econômica e acesso aos serviços formais de proteção — aponta Adriana Dornelas.

A grande maioria demostrou que conhece pouco a Lei Maria da Penha (69%) ou medida protetiva (68%). Pelo menos 37% das mulheres negras disseram já ter solicitado medida protetiva, e 17% relataram que houve descumprimento desse instrumento de proteção. Apenas 46% acham que a lei é realmente capaz de proteger as mulheres contra a violência.

Após sofrer violência, mais da metade procurou redes informais de ajuda, como a igreja, amigos ou familiares. Apenas 34% denunciaram em uma delegacia comum, e 6% não tiveram qualquer atitude. De acordo com o estudo, “a preferência pelas redes informais indica que o caminho institucional para a denúncia ainda é percebido como confuso e pouco seguro pelas vítimas negras”.

Ao tempo em que 94% das mulheres avaliam que não são tratadas com respeito ou apenas algumas vezes o são, 94% das mulheres negras avaliam que o Brasil é um país machista ou um pouco machista. Para as entrevistadas, as mulheres são mais desrespeitadas quando estão na rua (50%), no trabalho (23%) ou entre familiares (21%).