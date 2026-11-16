Mercado reduz projeções para inflação e crescimento da economia em 202

O mercado financeiro reduziu as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2026. Ao mesmo tempo, elevou a estimativa para a cotação do dólar no fim do próximo ano. A previsão para a taxa básica de juros (Selic) permaneceu estável.

As estimativas das instituições financeiras constam do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central.

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, caiu de 5,22% para 5,11% em 2026. Para 2027, a expectativa subiu de 4,9% para 5%.

PIB e câmbio

Já a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e serviços produzidos no país, recuou de 1,75% para 1,72% em 2026. Foi a quinta redução consecutiva da estimativa para o crescimento econômico no próximo ano. Para 2027, a projeção caiu de 1,15% para 1,02%.

A cotação do dólar no fim de 2026 passou de R$ 5,35 para R$ 5,40. Para 2027, a expectativa subiu de R$ 5,40 para R$ 5,45.

Selic

A projeção para a Selic ao fim de 2026 foi mantida em 13,75%. A estabilidade das estimativas para os juros tende a predominar nas últimas semanas do ano, movimento esperado neste período, quando as projeções ficam mais consolidadas.

Atualmente, a Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Quando o Copom aumenta a taxa básica, o crédito fica mais caro, reduzindo o consumo e a atividade econômica, o que contribui para conter os preços.

Para 2027, os analistas elevaram a previsão da Selic de 12,5% para 12,75%. Para 2028, a expectativa permaneceu em 11%.