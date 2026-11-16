CDH acompanha caso de irmãos desaparecidos em Bacabal (MA)

Encerrou no domingo (15) a diligência da Comissão de Direitos Humanos (CDH) ao Maranhão para acompanhar as investigações sobre o desaparecimento dos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, sumidos desde 4 de janeiro de 2026, na zona rural de Bacabal (MA). A comitiva foi formada pelas senadoras Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da CDH, Eliziane Gama (PSD-MA), que articulou a iniciativa, e Roberta Acioly (Republicanos-RR).

As senadoras chegaram ao estado na sexta-feira (13) . Ao longo do fim de semana, visitaram a comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, onde as crianças desapareceram, e a escola onde os irmãos estudavam. Também se reuniram com a mãe das crianças, Clarice Cardoso, e com a advogada Nathaly Moraes.

Em entrevista à TV Senado no sábado (14), Damares considerou o trabalho bem-sucedido, principalmente pela possibilidade de as senadoras terem cobrado pessoalmente, do poder público, a continuidade do acompanhamento do caso.

— Estiveram conosco a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos, porque o sumiço de crianças não é apenas questão de segurança pública, pois envolve também a escola, as demais crianças do quilombo, que encontram-se assustadas, e nos leva a buscar melhorias sobre como cuidar delas todas.

As parlamentares ouviram representantes da prefeitura e das forças de segurança e coletaram informações. Além disso, diante da suspeita de que as crianças possam ter sido levadas para fora do Brasil, discutiu-se a possibilidade de se transferir a condução do caso para a esfera federal. Damares resumiu a agenda no Maranhão com uma palavra: esperança.

— Quando vimos que a polícia está trabalhando com evidências e não está subestimando nenhuma denúncia, uma esperança surgiu no nosso coração. Havia aqueles boatos de que “uma sucuri comeu as crianças, ou um jacaré, ou houve um afogamento”, mas, pela experiência dos bombeiros e dos moradores daqui, sabemos que essas crianças não se afogaram. Então, a gente tem a esperança elas estarem vivas, e não desistiremos até encontrá-las.

Apoio federal

Eliziane Gama reforçou o sentimento de esperança dado pela diligência. Ela frisou que a busca por desaparecidos não é simples, mas considerou que a ideia de federalização, proposta durante a viagem, será fundamental para a solução do caso, por envolver o trabalho de órgãos como o Ministério da Justiça, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

— Crimes como rapto de crianças e adolescentes, tráfico humano, têm uma complexidade gigante e requerem de nós, portanto, um acompanhamento muito diligente, cobrando das autoridades. Federalizar, então, é um passo muito importante para o sucesso na solução desses casos.

Já a senadora Roberta Acioly considerou como principal resultado da missão oficial o fato de deixar claro para a sociedade que o Senado está atuante, e que o caso de Bacabal não cairá em esquecimento.

— Sou mãe, sou avó, e a mensagem que deixamos aqui, enquanto comissão, é que esse caso não vai ser esquecido. As buscas vão continuar e, se Deus quiser, a gente vai ter uma solução, dando uma resposta para essa comunidade, para o Brasil, para essa mãe e essa família.

Ataque a tiros

Durante a agenda, as senadoras tomaram conhecimento de que a mãe das crianças, Clarice Cardoso, e a advogada Nathaly Moraes haviam sido vítimas de um ataque a tiros em 10 de novembro, em Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís (MA). Ninguém ficou ferido. A Secretaria de Segurança Pública informou não ter identificado relação entre o episódio e o desaparecimento das crianças.

Como resultados da missão externa, a comissão do Senado vai elaborar um relatório, avaliar o pedido de federalização das investigações junto às autoridades competentes e discutir melhorias na legislação e nos protocolos nacionais de buscas por desaparecidos.

Até o encerramento da diligência da CDH, não havia anúncio de localização dos irmãos.