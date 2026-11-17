A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (17) o regime de urgência para dez propostas, que podem ser votados diretamente pelo Plenário, sem passar previamente pelas comissões.

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