A necessidade de melhoria nas políticas de prevenção de doenças cardiovasculares e a defasagem da tabela de preços pagos pelo SUS pelos procedimentos do setor foram os principais pontos do debate durante audiência da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados sobre o chamado Setembro Vermelho.

No mês de setembro, é realizada a campanha de conscientização sobre as doenças cardiovasculares e o presidente da comissão, deputado Giovani Cherini (PL-RS), apresentou requerimento para debater o tema.

O médico Fernando Lucchese disse que é preciso cuidar da prevenção, tratando a hipertensão, a obesidade e a diabetes, além de outras causas das doenças do coração. Ele também citou a possibilidade de aumento das pesquisas de perfil genético e de um maior uso da telemedicina.

“Lá no Piauí, eles estão com um programa em que os postos de saúde à distância estão se comunicando direto com Teresina. E em Teresina fica uma bancada de cardiologistas e outros médicos de outras especialidades dando orientações para enfermeiras em postos avançados”, disse Fernando Lucchese.

Em relação à tabela de preços que o SUS usa para pagar os procedimentos, Lucchese explicou que, na região Sul, a diária de uma UTI pode custar cerca de R$ 2.700, mas o SUS paga apenas R$ 670.

Já o presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Cristiano Pisani, disse que um procedimento para tratar da fibrilação atrial custa R$ 36 mil, mas o SUS paga apenas R$ 8.200.

Prevenção e despesas

O deputado Osmar Terra (PL-RS) afirmou que o custo tecnológico da saúde está aumentando muito, e a gestão tem que focar na prevenção para evitar o aumento da despesa.

“Nós temos 55 mil equipes de saúde da família no Brasil, que poderiam reduzir muito essa fila que temos aí. Eu acho que grande parte dessa fila do SUS é totalmente desnecessária, poderia ser resolvida no posto de saúde, com competência, com o posto sendo resolutivo. Os nossos postos não estão sendo resolutivos, estão sendo encaminhativos”, disse o deputado.

Segundo Álvaro Avezum, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma pesquisa feita com jovens em São Paulo mostrou que 33% eram obesos e 28%, hipertensos. A pesquisa também detectou que o tempo de tela era bem maior que o tempo gasto com atividades físicas.