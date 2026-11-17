Agosto poderá se tornar o Mês Nacional de Combate à Desigualdade Social e de Enfrentamento à Pobreza. A medida está prevista em projeto de lei aprovado pelo Senado nesta terça-feira (17). O PL 4.035/2023 segue para sanção presidencial.

O texto estabelece que, durante o mês de agosto, o Congresso Nacional deverá examinar políticas públicas do governo federal destinadas à redução das desigualdades e ao enfrentamento da pobreza. A análise vai permitir ao Legislativo fiscalizar a implementação, a consolidação e a expansão dessas políticas em caráter nacional.

O projeto foi apresentado pelo deputado licenciado Guilherme Boulos (PSOL-SP), que atualmente ocupa o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. O relator na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado foi o senador Paulo Paim (PT-RS), que recomendou a aprovação sem mudanças.

Para Paim, a iniciativa pode favorecer a avaliação conjunta de ações de transferência de renda, assistência social, educação, saúde, trabalho, habitação, segurança alimentar e desenvolvimento regional.

— A desigualdade não é um destino. Ela pode ser enfrentada por meio de políticas públicas de justiça social e de compromisso com a democracia — afirmou Paim durante a votação do texto na CAS, em setembro.

O projeto foi aprovado de forma simbólica, com voto contrário do senador Sargento Reginauro (PSDB-CE).