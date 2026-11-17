A Comissão de Educação e Cultura (CE) promoveu nesta terça-feira (17) uma audiência pública para subsidiar a análise de um projeto de lei que cria o Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

De autoria do senador Alan Rick (Republicanos-AC), o PL 1.799/2025 fixa o dia 16 de maio para celebração anual da homenagem às instituições, que completaram 80 anos em 2026. Ainda não há data para votação do projeto na comissão.

A audiência, requerida pela relatora da proposta, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), foi presidida pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT). Ele destacou que valorizar o Senac e o Senac é reconhecer o valor da educação, do trabalho e das pessoas. O parlamentar disse ainda que o reconhecimento não pode ficar só no calendário, mas que é preciso preservar e garantir os recursos destinados para as instituições do chamado Sistema S.

— Precisamos continuar incentivando a educação profissional, a inovação e as oportunidades para quem mais precisa. Porque quando um jovem consegue o seu primeiro emprego ou uma mãe aprende uma profissão, é uma família inteira que ganha novas perspectivas de vida — afirmou, parabenizando os profissionais que atuam ou já atuaram nos serviços.

Para Dorinha, é preciso reconhecer o trabalho do Sesc e do Senac. A relatora observou que a criação da data nacional de valorização será um marco histórico para instituições que há mais de 80 anos prestam serviços relevantes no ambiente de negócios, no trabalho, na cultura, no esporte e no lazer, com presença em todos os estados brasileiros.

— Por isso apresentei o requerimento, pra dar maior visibilidade a um trabalho sério, que é realizado em todos os estados brasileiros com a presença do sistema que investe muito num grande pilar, que é a qualificação da formação profissional, o fortalecimento do ambiente de negócios que o Brasil precisa perseguir, a garantia da estabilidade da segurança jurídica e da previsibilidade e, ao mesmo tempo, o processo de inovação.

Convidados

José Carlos Cirilo, diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc, contou a história da criação do Sesc e do Senac, fundados em 1946 por um grupo de empresários brasileiros do comércio de bens, serviços e turismo.

— Daquele encontro nasceu a carta da paz social, um documento que dizia que não existe desenvolvimento econômico sem a formação profissional e o bem-estar social — lembrou.

O diretor afirmou que os serviços alcançam cerca de 150 milhões de pessoas por ano no Brasil, transformando-se em um dos maiores sistemas sociais do mundo. Segundo ele, o Senac atua em 28 segmentos profissionais, colocando no mercado de trabalho 7 em cada 10 estudantes de seus cursos. Do total de 1,5 milhão de matrículas do Senac em 2025, mais de 800 mil foram gratuitas, observou.

Já o Sesc, de acordo com ele, está presente em mais de 2 mil municípios em todos os estados do Brasil, com 650 unidades fixas e 169 unidades que chegam aonde o trabalhador precisa. Em 2025, disse, foram mais de 100 milhões de atendimentos e 11 milhões de credenciais voltados para o comerciário, com educação, saúde, cultura, lazer e assistência como pilares de atuação.

— A missão do Sesc e do Senac permanece atual e necessária. Seguiremos trabalhando para ampliar as oportunidades e promover ações ligadas ao bem-estar e ao compromisso com os comerciários. Que os próximos 80 anos sejam marcados por novas e grandes realizações — concluiu Cirilo.

Presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Tocantins, Domingos Tavares de Sousa agradeceu à relatora e ao autor do projeto e disse que o dia nacional representa o reconhecimento de um modelo institucional que há 80 anos une o desenvolvimento econômico à responsabilidade social, transformando investimento em oportunidades e qualidade de vida para milhões de brasileiros.

— No Tocantins temos o privilégio de testemunhar diariamente esta transformação. O Sesc conta hoje com 13 unidades fixas, 5 unidades móveis, 8 escolas, tendo realizado aproximadamente 1,8 milhões de atendimentos somente em 2025. O Senac, por sua vez, contribui diretamente para qualificação profissional, a geração de oportunidades e o fortalecimento do comércio do Tocantins.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, as duas instituições nasceram de uma convicção simples e poderosa de que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social devem andar lado a lado. Ele defendeu a criação da data nacional:

— O Brasil cresce quando cria oportunidades para que as pessoas desenvolvam plenamente o seu potencial. E é exatamente isso que o Sesc e Senac fazem todos os dias. Transformam vidas, fortalecem comunidades e ajudam a construir um país mais próspero, mais inclusivo e mais justo. O Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento do Sesc e Senac será uma justa homenagem a essa trajetória. Mais do que isso, será uma oportunidade para que cada vez mais brasileiros conheçam a dimensão e a importância do trabalho realizado por essas instituições.