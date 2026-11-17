A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5127/26, da deputada Flávia Morais (MDB-GO), que reconhece como manifestação da cultura nacional a romaria do Divino Pai Eterno, realizada anualmente em Trindade (GO).

A matéria será enviada ao Senado.

A festa principal ocorre tradicionalmente durante dez dias, da última sexta-feira de junho ao primeiro domingo de julho, e teve origem por volta de 1840, quando um casal encontrou um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria.

“Trata-se de uma das mais expressivas manifestações de fé, cultura popular e identidade comunitária do país. A partir do achado do medalhão, começaram as primeiras reuniões de oração em ambiente familiar, que, pouco a pouco, passaram a atrair vizinhos, romeiros e fiéis de outras localidades”, disse a autora do projeto.

O relator da proposta, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), destacou que a romaria é uma expressão da religiosidade popular que reúne memória, devoção e tradições comunitárias preservadas por sucessivas gerações.

"O projeto valoriza uma referência cultural do povo goiano, que também integra a experiência de famílias romeiras de diferentes regiões do Brasil", afirmou o parlamentar.

A devoção em Trindade, iniciada por volta de 1840, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), consolidou-se em torno das peregrinações e tornou-se parte da história e da identidade locais.

A edição de 2026 da festa recebeu 4,2 milhões de romeiros, segundo balanço oficial da prefeitura, com um impacto econômico de R$ 50 milhões e a geração de 4 mil empregos diretos e indiretos.

"Esses dados evidenciam a capacidade da romaria de mobilizar participantes e de sustentar atividades de hospedagem, alimentação, comércio e serviços, associando a continuidade da tradição à vida econômica e social da região", ressaltou Gastão.

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