A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 1398/26, que direciona R$ 300 milhões em crédito extraordinário ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil. A matéria será enviada ao Senado.

Editada em outubro deste ano, a MP financiará ações de socorro, de assistência às vítimas e de restabelecimento de serviços essenciais, além da recuperação de áreas atingidas por desastres climáticos em municípios de diversas regiões do país.

Segundo o governo, além dos vários eventos climáticos para os quais são necessários mais recursos, houve um aumento expressivo no número de municípios em condição de seca moderada a severa e a manutenção de riscos hidrológicos relevantes no período analisado. O destaque é o estado do Amazonas, no qual foi detectado o aumento do número de focos de queimadas, a intensificação dos incêndios florestais e a aproximação do fogo de áreas urbanas em alguns de seus municípios.

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