A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), defendeu a conclusão da votação do projeto de lei complementar que estabelece medidas para o equilíbrio das contas públicas ( PLP 299/2026 ). O texto-base da proposta já foi aprovado pelos senadores, e destaques seriam votados nesta terça, mas a votação foi adiada para esta quarta (18).

A parlamentar argumentou que as medidas previstas na matéria não transferem os custos do ajuste nem para trabalhadores, nem para beneficiários de políticas sociais.

— Esse esforço pode aumentar a confiança na economia, reduzir incertezas, contribuir para a queda de juros e criar melhores condições para o crescimento e a geração de empregos — afirmou.

Teresa ressaltou que a proposta mantém a política de valorização real do salário mínimo, os pisos constitucionais da saúde e da educação e benefícios já concedidos, como o Bolsa Família. A senadora também citou a redução de benefícios tributários e medidas contra os supersalários no serviço público. Segundo ela, a estimativa de economia com a regulamentação de parcelas acima do teto constitucional pode superar R$ 2,1 bilhões em 2027.

— Temos um texto sensato: gestão flexível da despesa, justiça tributária, esforço dividido, combate a privilégios, proteção social expressa e espaço para prioridades, como bolsas, Pé de Meia e investimentos — enfatizou.