O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), homenageou Wataru Ogawa, sobrevivente dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki que morreu nesta terça, aos 97 anos, em Frei Rogério (SC).

O parlamentar ressaltou a trajetória do imigrante japonês, que se estabeleceu em Santa Catarina após a 2ª Guerra Mundial, constituiu família e viveu no estado até sua morte. A história de Ogawa foi marcada pela resistência e defesa da paz, disse o senador:

— Um exemplo de resistência e de sobrevivência, e quero fazer este registro porque essa pessoa foi acolhida no meu estado junto com aquela comunidade muito querida de Frei Rogério, que cultua a paz — afirmou, referindo-se à cidade considerada polo da cultura de paz no Brasil e que abriga um monumento em homenagem às vítimas e sobreviventes das explosões.

Esperidião Amin relatou que Ogawa tinha 16 anos quando foi recrutado para as Forças Armadas japonesas. Sua unidade estava em Hiroshima quando a cidade foi atingida pela bomba atômica, em 6 de agosto de 1945. Após sobreviver ao ataque, ele foi deslocado para Nagasaki, alvo de uma segunda bomba três dias depois. O senador lembrou ainda que Ogawa recebeu treinamento para missões suicidas marítimas antes do fim da guerra.

— Alguém que o meu estado acolheu, permitiu que formasse família e desse um exemplo de vida, trabalhando até os últimos momentos. É um bom exemplo para que nós tenhamos, primeiramente, tolerância e convivência com quem é diferente e procuremos sempre ver as virtudes nos outros.