Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (17), a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) defendeu a proposta de ajuste fiscal em análise no Senado. Segundo ela, as medidas buscam equilibrar as contas públicas sem comprometer a continuidade de programas sociais. A parlamentar destacou a preservação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) entre os pontos do projeto de lei complementar ( PLP 299/2026 ).

— O BPC nada mais é do que um alento aos brasileiros que passaram a vida inteira trabalhando, às vezes, na economia informal, não tiveram condições de fazer nenhuma contribuição previdenciária, e temos hoje o BPC, que será totalmente preservado na proposta que estamos agora a votar — afirmou.

Eliziane afirmou que a proposta prevê um ajuste de aproximadamente R$ 60 bilhões. Para a senadora, o equilíbrio das contas públicas deve caminhar junto com a preservação das políticas sociais voltadas à população de menor renda. Ela também mencionou programas como Farmácia Popular, Minha Casa, Minha Vida, Pé-de-Meia e Gás do Povo ao defender a continuidade dessas iniciativas.

— Vamos concluir essa votação e daremos uma resposta à altura do que tem que acontecer, para a continuidade dos programas sociais e para o equilíbrio das contas públicas e da economia do nosso país — declarou