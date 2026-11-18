O senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) criticou em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17) as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo. Ele disse que o ajuste fiscal pode afetar recursos destinados à saúde, à educação e a programas sociais e defendeu a redução das despesas do governo como alternativa para equilibrar as contas públicas.

— É o cidadão brasileiro que vai, sim, pagar o custo de um governo que não faz o dever de casa, manda uma proposta dessa, não corta na própria carne, não reduz sua gastança, continua falando em aumento de ministério — disse Sargento Reginauro.

— A emenda parlamentar está indo para o senador? Ela vai ficar na posse do senador, do deputado federal, ou está indo para as prefeituras, para as instituições?

A proposta permite ampliar o bloqueio de despesas e limitar o crescimento dos gastos públicos acima da inflação. O texto-base do Projeto de Lei Complementar(PLP) 299/2026 foi aprovado na semana passada, mas os destaques apresentados pela oposição devem ser analisados separadamente nesta quarta (18).