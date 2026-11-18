Trecho da BR-116 entre o município de Caxias do Sul (RS) e a divisa com Santa Catarina poderá receber o nome de Rodovia Raul Anselmo Randon. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira (18) pela Comissão de Infraestrutura (CI).

O PL 2.071/2022 denomina oficialmente o trecho da rodovia federal em homenagem ao empresário Raul Anselmo Randon, fundador de um grupo industrial do setor de transportes. A iniciativa reconhece sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país, especialmente da Serra Gaúcha.

Do deputado Giovani Feltes (MDB-RS), o projeto recebeu parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O relatório foi lido pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). Se não houver recurso para votação em Plenário, a proposta seguirá para sanção presidencial.

No relatório, Veneziano destacou a relação do trecho escolhido com a trajetória do empresário. A BR-116 liga Santa Catarina, estado onde Randon nasceu, a Caxias do Sul, onde construiu sua trajetória industrial, e à região de Vacaria (RS), onde desenvolveu atividades agrícolas.

Para o relator, a denominação representa o reconhecimento da contribuição do empresário ao desenvolvimento nacional. Segundo ele, a homenagem oferece à sociedade “um símbolo perene de inspiração cívica”, ao valorizar o trabalho, a responsabilidade social e a dedicação de Raul Randon ao país.

Trajetória empresarial

Nascido em 6 de agosto de 1929, na localidade de Rio Bonito, atual município de Tangará, em Santa Catarina, Raul Randon começou a trabalhar aos 14 anos na ferraria do pai. Em 1949, depois de prestar o serviço militar, fundou com o irmão Hercílio, em Caxias do Sul, uma oficina de motores que deu origem a um complexo industrial do setor de transportes.

Foram quase sete décadas de atividade empresarial. Seus negócios alcançaram mais de 125 países. Raul Anselmo Randon morreu em 3 de março de 2018, aos 88 anos.

Pedágio

Os senadores também aprovaram o REQ 94/2026 – CI , apresentado pelo presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO). O requerimento solicita ao Tribunal de Contas da União (TCU) informações sobre a projeção de demanda e a formação da Tarifa Básica de Pedágio da concessão da BR-364, em Rondônia. Segundo Marcos Rogério, há indícios de que a demanda de referência da concessão pode ter sido subestimada e, por consequência, a tarifa esteja acima do valor adequado.