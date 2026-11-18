AAgência Senado recebeu menção honrosa na categoria on-line do 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, com a reportagem Saneamento básico: a pauta bilionária fora do debate eleitoral . A premiação oficial acontecerá no dia 10 de dezembro, em Porto Alegre (RS).

A matéria especial, publicada em abril, explora um dos maiores gargalos para o desenvolvimento humano no Brasil: a infraestrutura de saneamento básico. Cerca de 43% dos brasileiros vivem sem coleta de esgoto e 16% ainda não têm acesso à água potável. Além disso, quase metade do esgoto gerado no país não é tratada.

Apesar dessas lacunas, o tema encontra pouco ou nenhum espaço na agenda política. Valendo-se do ano eleitoral, a reportagem investiga as razões dessas deficiências, as soluções que estão propostas e os caminhos que ainda podem ser percorridos.

O Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo é promovido desde 1984 pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH). A premiação, estabelecida para estimular a abordagem do tema pela imprensa, se destina a reconhecer trabalhos jornalísticos que promovam a observância e a defesa dos direitos humanos nas sociedades da América do Sul.

A menção honrosa é concedida para trabalhos que não ficaram entre os três agraciados da categoria na premiação principal, mas mereceram destaque da comissão julgadora.

A reportagem foi produzida porLurya Rocha (texto); Guilherme Oliveira (edição); Bernardo Ururahy (edição multimídia); Bruno Bazílio e Fernando Ribeiro (infografias); Ana Volpe (pesquisa e edição de fotos); e Aguinaldo Abreu (videografismos).