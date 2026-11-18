O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (18), a trajetória do Programa Jovem Senador e Jovem Senadora , iniciativa do Senado voltada à aproximação de estudantes do ensino médio da rede pública com o Poder Legislativo.

O parlamentar lembrou que apresentou, em 25 de fevereiro de 2003, a proposta que deu origem ao programa, inicialmente denominada Programa Jovem Cidadão Brasileiro. Segundo ele, a iniciativa busca proporcionar aos jovens conhecimento sobre o funcionamento do Senado e oportunidades de participação política.

— Um programa dessa natureza não pertence a uma pessoa ou a um partido ou uma legislatura; pertence à sociedade brasileira. É uma construção coletiva, é um patrimônio da educação, da democracia e da política — disse.

Paim informou que, em 2026, mais de 230 mil estudantes, de aproximadamente 5 mil escolas públicas, participaram do concurso nacional de redação que seleciona os 27 participantes do programa (um de cada estado e do Distrito Federal). Durante uma semana, os estudantes vivenciam a atividade parlamentar no Senado. Eles participam de reuniões de comissões, apresentam propostas, debatem ideias e votam matérias.

O senador também anunciou que o tema da redação da 15ª edição do programa, em 2027, será “O Brasil delas: como ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder”.

— Não existe democracia forte sem juventude participativa. O futuro do Brasil precisa ter a cara, a voz e o sonho dos nossos jovens — afirmou.