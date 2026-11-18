O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (18), defendeu a conclusão da votação do projeto de lei complementar que institui medidas para o equilíbrio das contas públicas.

Segundo o parlamentar, a proposta ( PLP 299/2026 ) reforça os mecanismos de controle das despesas, promove ajustes nos benefícios tributários e inclui medidas relacionadas aos chamados supersalários do serviço público. Ele ressaltou, porém, que o ajuste fiscal deve ser conciliado com a manutenção dos serviços essenciais e dos programas sociais.

— O equilíbrio das contas públicas não é uma preocupação restrita aos especialistas em economia. Quando o Estado gasta continuamente acima de sua capacidade financeira, aumentam as incertezas, cresce a pressão sobre a dívida pública e diminuem as condições para o desenvolvimento sustentável — disse.

Chico Rodrigues afirmou que os destaques apresentados ao projeto devem ser analisados de modo a preservar os objetivos de equilíbrio fiscal da proposta. Segundo o senador, estimativas do governo federal indicam que o conjunto das medidas poderá gerar uma economia de R$ 40 bilhões a R$ 56 bilhões. Ele também defendeu que o controle das despesas públicas seja acompanhado da preservação dos investimentos e dos programas sociais voltados à população de baixa renda.

— A responsabilidade fiscal deve estar a serviço do desenvolvimento econômico e social, fortalecendo as contas públicas e garantindo que o Estado tenha condições de cumprir as suas obrigações. O verdadeiro resultado de uma política fiscal responsável deve ser medido não apenas pela melhoria das contas públicas, mas também pelas oportunidades e pela qualidade de vida que ela proporciona à população brasileira — afirmou.