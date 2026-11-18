O setor agropecuário apresentou cerca de R$ 1 bilhão em emendas ao Orçamento de 2027 ( PLN 24/26 ) por meio dos parlamentares. A informação foi destacada pela assessora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil Isabel Mendes de Faria aos deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento.

A assessora afirmou que a inadimplência do setor aumentou de 0,86% em 2023 para 5,62% este ano e que um dos motivos é a redução dos recursos para o seguro agrícola no Orçamento. Segundo ela, foram alocados R$ 1 bilhão em 2026 quando seriam necessários R$ 4 bilhões. Mesmo assim, só R$ 166 milhões foram executados até agora.

As emendas apresentadas pelos parlamentares ao Orçamento do setor foram principalmente a pesquisas, ao fortalecimento da defesa agropecuária e à construção de estradas rurais vicinais. Mas Isabel de Faria explicou que os recursos precisam estar realmente garantidos.

“Não adianta suplementar se essas políticas vão sofrer cortes e contingenciamentos, ou se elas vão chegar num momento em que não poderão ser aplicadas. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)”, disse.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Alceu Moreira pediu a criação de uma comissão especial para apurar a situação do Banco do Brasil

Banco do Brasil

Os deputados Alceu Moreira (MDB-RS) e Domingos Sávio (PL-MG) criticaram as falas da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que, no dia 12 de novembro, ao apresentar os resultados do banco, disse que um grupo de médios e grandes produtores rurais inadimplentes se recusou a pagar dívidas, renegociar operações e apresentar novas garantias à instituição, afetando as contas.

Alceu Moreira disse que existem denúncias de fraudes nas operações com o Banco do Brasil e que o culpado não é o setor agropecuário.

“Nós não queremos um agro de esquerda ou direita, nós queremos um agro regenerador da economia brasileira. Ninguém ama mais o meio ambiente do que aqueles que precisam da terra para sobreviver. Nós queremos um agro tratado com respeito porque nós somos capazes de gerar a riqueza que carrega esse país nas costas. E não podemos ser tratados da maneira criminosa como estamos sendo tratados agora”, disse.

O deputado apresentou um requerimento para pedir a criação de uma comissão especial para apurar a situação do Banco do Brasil. Já o deputado Domingos Sávio disse que vai pedir a vinda da presidente do banco e do ministro da Fazenda à comissão.

Embrapa

Silvia Maria Silveira, presidente da Embrapa, pediu apoio aos parlamentares para reforçar o orçamento da empresa para 2027, fixado em apenas R$ 292 milhões. Segundo ela, a média até 2014 era de R$ 1 bilhão.

O relator setorial de Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca, deputado Gabriel Nunes (PSD-BA), disse que vai buscar fazer os ajustes possíveis no projeto do Orçamento de 2027.