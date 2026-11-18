Até que ponto a reforma tributária sobre o consumo diminuirá a sonegação, melhorando a arrecadação? A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) debateu nesta quarta-feira (18) essa possibilidade, apontada como caminho para reduzir a alíquota de 11,3% proposta pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Na véspera, a CAE havia realizado outra audiência pública sobre a CBS com o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Segundo a legislação, o novo tributofederal precisa manter a carga tributária do IPI, PIS/Pasep e Cofins, a serem substituídos já em janeiro de 2027. Logo, quanto mais eficiente a arrecadação, menor pode ser a alíquota da CBS.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da matéria ( AVS 1/2026 ), mostrou-se mais otimista que o TCU e a Receita Federal quanto à redução da sonegação com a CBS. A sonegação é medida pelo chamado “hiato de conformidade”, a parcela da arrecadação potencial que deixa de entrar nos cofres públicos. O cálculo da Receita considerou 22,6%, percentual equivalente ao hiato atual do PIS e da Cofins. O TCU adotou 15,9%, o que, com base em dados de 2023, representaria R$ 39,1 bilhões a mais em arrecadação do que no cálculo da Receita.

Braga lembrou que, durante a tramitação da reforma, estudos do Ministério da Fazenda referendados pelo TCU trabalhavam com um hiato de conformidade entre 10% e 15%, o que resultaria em uma alíquota da CBS entre 8% e 9,3%. Por isso, o relator propôs adotar 12,5%.

— Não seria razoável considerar 12,5%, a média entre o piso e o teto estabelecidos nos estudos? É plausível admitir que o hiato de conformidade estabelecido pelo TCU é muito conservador? — disse Braga.

Para o senador, embora a informalidade ainda vá continuar prejudicando a arrecadação, esta deve melhorar em razão de dois novos mecanismos:

o split payment , termo que designa o recolhimento automático do tributo devido no pagamento de um produto ou serviço;

e a autofiscalização das empresas, que tenderão a exigir a nota fiscal de seus fornecedores para terem direito a créditos tributários. Os créditos abatem o tributo devido, de forma que a empresa só o pague na proporção do que ela agregar ao produto, o que não ocorre hoje como regra.

O Senado terá até 15 de dezembro para definir a alíquota por meio de resolução. Se não houver a decisão, a alíquota de 11,3% do TCU será adotada provisoriamente.

A reforma prevê que, em 2033, o percentual de referência da CBS, somado ao do futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá ICMS e ISS, não poderá superar 26,5%.

Falta de transparência

Os estudos do TCU e da Receita Federal foram feitos sob sigilo, o que prejudica formar opinião sobre a estimativa de arrecadação, disse na audiência o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Márcio Schuch. Ele propôs que o poder público acompanhe de perto a arrecadação nos próximos meses para ajustar a alíquota quando for necessário.

— [Devemos ter] um acompanhamento da execução dessa alíquota de uma forma mais dinâmica, e de uma periodicidade que permita identificar se toda essa base de estimativa que foi utilizada não vai gerar um excesso ou reduzir a arrecadação — afirmou Schuch.

A CAE aprovou requerimento para o TCU e o Ministério da Fazenda enviarem os detalhes dos estudos que usaram para determinar seus hiatos de conformidade. O pedido teve apoio dos senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Izalci Lucas (PL-DF).

— A gente precisa conhecer os cálculos de ambos para a gente tirar a conclusão de qual é a melhor metodologia — disse Izalci.

Braga ainda afirmou que seu relatório exigirá “publicações bimensais” para acompanhar os estudos sobre a alíquota.

Efeito dominó

O desenvolvedor de softwares Miguel Abuhab, apontado como um dos pais dosplit payment, apontou que a digitalização e a maior eficiência a serem implementadas já em 2027 com a CBS melhorarão a cobrança de outros tributos, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que será extinto gradualmente de 2029 a 2033.

— A mesma nota fiscal [usada para a CBS] terá o valor do ICMS e vai aumentar a arrecadação dos estados em R$ 75 bilhões [por ano]. Como existia uma receita oculta que não era declarada, [isso] aumentará o faturamento das empresas e, portanto, o Imposto sobre a Renda, que pode estar variando de R$ 30 bilhões a R$ 110 bilhões por ano — disse Abuhab.

Ainda participaram da audiência pública o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR); o representante do Conselho Federal da OAB Tiago Conde Teixeira; e o diretor de Tributação do Comitê Gestor do IBS, Ricardo Luiz Oliveira de Souza.