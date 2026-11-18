O setor agropecuário apresentou, por meio de parlamentares, cerca de R$ 1 bilhão em emendas ao projeto de lei orçamentária de 2027 ( PLN 24/2026 ). O dado foi revelado pela assessora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Isabel Mendes de Faria, que participou de audiência pública da Comissão Mista de Orçamento (CMO) nesta quarta-feira (18).

A assessora disse que a inadimplência do setor aumentou de 0,86% em 2023 para 5,62% este ano, e que um dos motivos é a redução dos recursos para o seguro agrícola no Orçamento. Segundo Isabel Mendes de Faria, R$ 1 bilhão foi alocado em 2026, quando seriam necessários R$ 4 bilhões.

A maioria das emendas ao setor apresentadas pelos parlamentares beneficiou pesquisas, fortalecimento da defesa agropecuária e construção de estradas rurais vicinais. Isabel Faria defendeu que os recursos sejam efetivamente liberados.

— Não adianta suplementar se essas políticas vão sofrer cortes e contingenciamentos, ou se elas vão chegar num momento em que não poderão ser aplicadas. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) — disse.

Embrapa

A presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Maria Silveira, pediu aos parlamentares um reforço no orçamento da instituição para 2027, fixado em R$ 292 milhões. Segundo ela, a média até 2014 era de R$ 1 bilhão.

Com informações da Agência Câmara