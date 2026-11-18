O Senado lançou nesta quarta-feira (18) o 11º volume da coleçãoArquivo S — O Senado na História do Brasil, produzida pela Agência Senado. Transmitido ao vivo no programaLeituras, da TV Senado, o lançamento contou com a participação do jornalista Ricardo Westin, autor e editor das reportagens, e do senador Paulo Paim (PT-RS).

Publicados desde 2014, os textos do Arquivo S cobrem a trajetória do Brasil ao longo de dois séculos, tendo como protagonista o Senado Federal. De fevereiro a dezembro, uma reportagem do Arquivo S é publicada na primeira sexta-feira de cada mês no portal Senado Notícias, editado pela Agência Senado. A cada ano, os textos são reunidos em livro. A publicação lançada nesta semana traz as reportagens divulgadas ao longo de 2025 no portal.

O volume reúne reportagens sobre episódios marcantes da história do país, produzidas a partir de documentos históricos preservados pelo Arquivo do Senado. Entre os temas abordados no 11º volume está o debate sobre a redução da jornada de trabalho durante a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na diminuição da carga horária semanal de 48 para 44 horas.

Paulo Paim, que participou da Constituinte como deputado federal, recordou esse avanço durante o lançamento do novo volume da coleçãoArquivo S — O Senado na História do Brasil.

Paim destacou uma nova conquista dos trabalhadores, obtida neste ano: a redução da jornada para 40 horas semanais, prevista na Emenda Constitucional nº 141 , promulgada em outubro.

— Dever cumprido. Eu disse para o presidente Davi Alcolumbre: eu só vou embora se eu levar as 40 horas que persigo há 50 anos — afirmou.

Westin ressaltou a importância de compilar reportagens que tratam de assuntos de interesse público.

— A história não é como um antiquário ou um museu. É um instrumento de cidadania, para entendermos como os nossos problemas atuais surgiram. Ao entender como os problemas surgiram e que eles podem ser mudados, é nosso trabalho cobrar dos senadores, deputados e prefeitos por essa mudança — disse.

Todos os volumes da série em livro podem ser adquiridos no site da Livraria do Senado, a preço de custo, ou baixados gratuitamente na versão digital . O projeto é resultado de parceria entre a Agência Senado, veículo da Secretaria de Comunicação Social (Secom), e o Arquivo do Senado, que integra a Secretaria de Gestão da Informação e Documentação (Sgidoc) da Casa.