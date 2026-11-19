A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou, na quarta-feira (18), projeto que reforça a possibilidade de estados e municípios considerarem oficiais línguas indígenas, juntamente com o português. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A cooficialização se aplica à comunicação entre os falantes das línguas reconhecidas e a administração pública ou prestadores de serviços públicos. De acordo com o PL 3.074/2019 , do deputado Dagoberto Nogueira (PP-MS), documentos e publicações oficiais de interesse geral deverão ser progressivamente disponibilizados nos idiomas cooficiais, conforme regulamentação e legislação estadual ou municipal.

O relator, senador Nelsinho Trad, apresentou um substitutivo (versão alternativa) ao texto aprovado na Câmara dos Deputados para evitar que a proposta seja interpretada como uma obrigação de adoção imediata de medidas pelos governos locais, sem previsão orçamentária ou avaliação das condições de execução.

— O texto [original] poderá levar à exigência imediata, por parte dos municípios, de medidas como a tradução de documentos oficiais, o oferecimento de atendimento bilíngue em repartições públicas ou a adaptação de materiais educacionais sem a devida previsão orçamentária ou análise de viabilidade local — disse Trad.

Além da tradução, o projeto estabelece que o poder público deverá estimular gradualmente:

a aprendizagem das línguas cooficiais nas escolas e nos cursos de formação de professores;

o uso das línguas cooficiais nas repartições públicas;

a produção de conteúdos nesses idiomas em meios como rádio, TV, plataformas digitais e mídias impressas.

A cooficialização de línguas indígenas já ocorre em alguns municípios. Em São Gabriel da Cachoeira (AM), por exemplo, o nheengatu, o tukano e o baniwa são reconhecidos como línguas cooficiais.

O Censo 2022 do IBGE registrou 1,6 milhão de pessoas indígenas no Brasil, o equivalente a 0,83% da população total.