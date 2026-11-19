O Congresso Nacional celebrou em sessão solene os 60 anos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), responsável pela promoção do Brasil como destino turístico no exterior. A homenagem desta quinta-feira (19) foi requerida pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e pelos deputados federais Lídice da Mata (PSB-BA) e Eduardo Bismarck (PV-CE).

Presidente da sessão, Lídice da Mata destacou a contribuição da Embratur para a promoção internacional dos destinos brasileiros.

— Temos a força da nossa cultura popular, da música, da gastronomia, das festas tradicionais, do patrimônio histórico e das manifestações que expressam a identidade do povo brasileiro. É nesse contexto que a atuação da Embratur ganha mais ainda relevância. Promover o Brasil internacionalmente também significa apresentar ao mundo a diversidade que nos constitui e valorizar destinos que muitas vezes ainda não recebem a atenção e as oportunidades que merecem — afirmou a deputada.

Lídice defendeu maior participação do turismo na agenda política nacional. Segundo ela, a atividade gera empregos, atrai investimentos e pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, especialmente quando integrada às economias digital, verde e criativa.

Promoção internacional

O diretor-presidente da Embratur, Bruno Reis, apresentou resultados da promoção turística nos últimos anos. De acordo com ele, em 2025 o Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas internacionais, maior número da série histórica, que geraram mais de US$ 10 bilhões em receitas.

O dirigente também destacou a ampliação da conectividade aérea internacional. No Nordeste, os voos internacionais passaram de 2,7 mil, em 2023, para 5,7 mil, em 2026. Em todo o país, foram criadas 44 novas rotas internacionais.

— Cada um desses voos é a pousada que abre, é o restaurante que contrata, é o guia que passa a viver do lugar onde nasceu. É a oportunidade chegando aonde antes não chegava — afirmou.

A presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional), Ana Carolina Medeiros, destacou a contribuição da Embratur para a organização do setor e o desenvolvimento dos destinos brasileiros. Segundo ela, a atuação da agência amplia as oportunidades para os agentes de viagens, ao favorecer a preparação dos destinos e a formação de parcerias.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) destacou a atuação da Embratur na estratégia de inserção do Brasil no calendário internacional de grandes eventos esportivos. Ao recordar sua passagem pelo Ministério do Esporte, o parlamentar ressaltou a parceria entre as duas áreas para atrair competições internacionais e estimular investimentos em infraestrutura, com reflexos para o turismo.

— O turismo é um instrumento poderosíssimo para mostrar quem somos ao mundo — afirmou.

Importância econômica

O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e membro do Conselho Deliberativo da Embratur, Alexandre Sampaio, ressaltou a importância econômica e social do turismo. Ele destacou a relação entre o setor, o comércio e os serviços e defendeu que a atividade tenha prioridade nas políticas públicas e nas decisões sobre o orçamento.

— A importância econômica e social do turismo precisa se refletir nas prioridades do governo e nas decisões sobre o orçamento público — afirmou.

Sampaio também pediu aos parlamentares que considerem o turismo na destinação de emendas, com apoio a projetos estruturados em parceria com os municípios. Segundo ele, os recursos podem contribuir para melhorar a infraestrutura, valorizar os atrativos turísticos e ampliar a capacidade de receber visitantes e eventos durante todo o ano.

Também participaram da sessão o superintendente dos Correios no Distrito Federal, Tiago Vivaldo da Silva; os ex-presidentes da Embratur, Jeanine Pires e Bismarck Maia; e a secretária de Turismo de Sergipe, Daniela Mesquita.