A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (24) uma audiência pública para discutir roubos e furtos de medicamentos injetáveis usados no tratamento do diabetes e da obesidade, conhecidos popularmente como “canetas emagrecedoras”.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 7.

Veja quem foi convidado para o debate

De acordo com Cherini, a comercialização desses produtos por canais ilegais pode comprometer a qualidade e a segurança dos medicamentos em razão do armazenamento inadequado, de adulterações e de falsificações. A manipulação fora de ambientes autorizados também pode provocar contaminação, alterações na dosagem e eventos adversos graves.

O deputado cita um levantamento da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), segundo o qual os prejuízos com esse tipo de crime chegaram a aproximadamente R$ 69 milhões no estado de São Paulo em 2025.

“Diante desse cenário, torna-se fundamental promover um debate qualificado no âmbito desta Comissão, reunindo autoridades sanitárias, órgãos de defesa do consumidor, representantes da indústria e do setor farmacêutico”, afirma Cherini.

O parlamentar também defende a discussão de medidas de fiscalização, de rastreabilidade e de combate à falsificação, além de possíveis aperfeiçoamentos regulatórios e legislativos para proteger a saúde da população.