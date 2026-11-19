A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (24) uma audiência pública para discutir a participação das mulheres na previdência complementar e os desafios relacionados à proteção previdenciária e à presença feminina nos espaços de liderança do setor.

O debate está marcado para as 10 horas, em plenário a ser definido, e será interativo.

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A audiência atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF). Segundo a parlamentar, as trajetórias profissionais das mulheres são marcadas, muitas vezes, por interrupções na vida laboral e responsabilidades relacionadas ao cuidado, fatores que tornam necessário discutir o planejamento previdenciário, a educação financeira e a ampliação do acesso à proteção de longo prazo.

A deputada também destaca a importância de ampliar a presença feminina nas instâncias de governança das entidades de previdência complementar, como conselhos deliberativos e fiscais e as diretorias.

“A realização da audiência pública permitirá reunir representantes do poder público, das entidades de previdência complementar, de organizações do setor e da sociedade civil para compartilhar experiências, identificar obstáculos e discutir medidas que favoreçam o desenvolvimento profissional das mulheres e sua participação nos espaços estratégicos do sistema”, afirma.

A iniciativa dialoga com a agenda proposta pelo evento “Elas Movem a Previdência”, que promove reflexões sobre proteção previdenciária, carreiras, liderança, governança e participação feminina nos espaços de decisão.